Bartın’da apartman yangını: Facianın eşiğinden dönüldü

Bartın'ın Kırtepe mahallesi İncioğlu sokakta bulunan 4 katlı bir apartmanda gece saatlerinde başlayan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sonucu diğer binalara sıçramadan kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay gece saatlerinde Kırtepe Mahallesi İncioğlu Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın bodrum katında çıktı. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyürken, binayı yoğun duman kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Apartmanda bulunan 7 kişi ekipler tarafından tahliye edildi.

Dumandan etkilenen 2 kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangın sırasında apartmanda bulunan kediler ekipler tarafından kurtarılarak binadan dışarı çıkarıldı. İtfiaye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.