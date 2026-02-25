Bartın'da bir ramazan klasiği “Ramazan simidi”

5 bin yıllık bir tarihi olan Bartın'da Osmanlıdan kalan bazı gelenek ve görenek günümüzde de yaşatılıyor. 300 yıllık bir mazisi olan "Ramazan Simidi" geleneğini 56 yaşındaki 48 yıllık Ekmek Utası olan 56 yaşındaki Mehmet Uğur öğretecek çırak bulamadığı için 2 oğlu ile birlikte yapıyor. Bilinen tarihi ile 300 yıldır sadece Ramazan ayında pekmezli suda haşlanıp, odun ateşinde taş fırınlarda üretilen halk arasında Ramazan Simidi olarak anılan özel simit 48 yıllık ekmek ustası Mehmet Uğur tarafından üretiliyor.

Osmanlının bir Ramazan Geleneği Bartın'da 300 yıldır yaşatılıyor. Bartın'da birkaç kara fırın olarak tabir edilen fırınlarda odun ateşi ile pişirilen yerel halk arasında "Ramazan Simidi" olarak anılan simit sadece Ramazan ayında üretilirken, özellikle tok tutma özelliği nedeniyle sahurlarda makarna gibi pişirilip üzerine ceviz ekilerek tüketiliyor. Bartın da bu simidi yapan en eski ustalardan olan Mehmet Uğur ise son ustalardan biri olduğunu, 1-2 ustadan sonra bu simidi üretecek ustanın olmadığını, onun için coğrafi işaret tescili alınarak gelecek nesillere aktarılmasını istedi.

48 YILDIR RAMAZAN SİMİDİ YAPIYORUM

İlkokulu hem okuyup hem de ekmek fırınında çalışan günümüzde ise "Ramazan Simidi" yapan bir iki ustadan biri olan 56 yaşındaki simit ustası Mehmet Uğur bir iki usta kaldıklarını belirterek" Hem ilkokulu okudum hem de ekmek fırında çırak olarak çalışarak bu mesleği öğrendim. O zamanlar odun ateşi ile pişen kara fırınlarda ekmek ve sadece Bartın'da yapılan benim bildiğim 300 yıldır Bartın'da yapılıyor. Bu özel Ramazan Simidini sadece Ramazan ayında yapılır. Şimdide günümüzde kalan bir iki simit ustası bizler kara fırınlarımız da bu simidi üretiyoruz. İçlerinde en eski usta benim. Bizlerden sonra ne olur bilemiyoruz. Çünkü artık çırak bulunmuyor, seri üretim yapılıyor, ama odun ateşinde pişen hamurun, ekmeğin simdin tadını bulamazsınız onlarda"

ÖZEL HAMUR PEKMEZLİ SUDA HAŞLANIYOR

Ramazan simidini yapmanın o kadar kolay olmadığını belirten ekmek ustası Uğur" Bunun hamuru özeldir, ekmek hamuruna benzemez, yerli buğdaydan yapılır, hazırlanan hamur pekmezli suda haşlandıktan sonra kara kırında pişirilir, yani odun ateşi ile pişmesi gerekir, yoksa o kıvamı alamaz. Normal simit olur. Söylediğim gibi bu simit sadece Ramazan ayında Bartın da yapılır. Ayrıca bu simitlerde çörek otu olmaz, sade ve normal simitten daha incedir. Hamurundan pişirmesine kadar özeldir, bu simidi her ekmek ustası yapamaz, muhakkak bu simidi yapan bir ustanın yanında çırak olarak çalışarak bu işi öğrenmesi gerekir."

TOK TUTTUĞU İÇİN SAMURDA TERCİH EDİLİR

Hamurunun yapımı nedeniyle gün boyu açlık hissi vermediğini belirten Uğur" Bu Ramazan Simidi gün boyu açlık hissi vermez, insanı tok tutar, onun için bu simit sahurda makarna gibi suda haşlanıp üstüne de ceviz ekilerek Bartın'da sahurların vaz geçilmez menüsüdür. "

BAŞKA İLLERDE YAŞAYAN BARTINLI HEMŞEHRİLERİMİZDEN DE YOĞUN TALEP OLUYOR

Bartın kadar ,il dışında yaşayan Bartınlılar tarafından da Ramazan ayında da yoğun ilgi olduğunu belirten simit ustası Mehmet Uğur" Türkiye'nin neresinde olursa olsunlar Bartınlılar Ramazan ayında "Ramazan Simidini" almak için bizleri ararlar, bizlerde kargo veya istediği ile giden tanıdıkları ile göndeririz., hatta Ramazan ayında Ankara, İstanbul ve yakın illerden anne ve babalarının, akrabalarının yanına iftar yapmaya gelirler, giderlerken de yanlarında götürürler, gelemeyen ise gelenlere sipariş dahi verirler. Bir şekilde bu simidi almak isteyenler bizlere ulaşır, bizler de onlara kargo ile Türkiye'nin dört bir yanına göndeririz. Bunun tadını bilen bu simitten vazgeçmez"

BU SİMİDİMİZE SAHİP ÇIKMAK İÇİN COĞRAFİ TESCİL ALINMASI LAZIM

Bartın'a has bu simit de sahip çıkılmasını yetkililerden rica ettiğini belirten simit ustası Mehmet Uğur" Bu simidimiz Bartın'a has bir simit, bunu yaşatmalıyız, gelecek nesillere de aktarmalıyız. Kültürümüze, gelenek ve göreneklerimize sahip çıkmalıyız. Bu simidi yapan ustalar yetiştirmeliyiz, biz ustalar olarak tecrübelerimizi aktarmaya hazırız, yeter ki Bartın Ramazan Simidi yok olmasın, yaşatılsın, yoksa bizlerden sonra bu simidi yapacak usta bulunmayacak, çünkü artık çırak yok, hatta yapılabiliyorsa buna coğrafi işaret alınarak patent alsın. Bartın'ınızın bu değeri yaşatılsın. Bunun için Coğrafi Tescil alınması için yetkililer hareket geçmeli. Bir Kültürümüze sahip çıkmak için gerekli birimler harekete geçmeli"

48 yıllık Ramazan Simit Ustası Mehmet Uğur, iftardan sonra Ramazan ayı boyunca kendi kara fırınlarında ailece bu simitleri yapıyoruz. 2 Oğlum var onlara da bu işi öğrettim. Hatta büyük oğlum Üniversite mezunu, ama bu geleneğimizi yaşatmak için bizimle çalışıyor. En büyük sıkıntımız ise çırak bulamamak, şimdi gençler maalesef Ramazan Simidi üretmek istemiyorlar" dedi.