Bartın’da emlak danışmanının sır ölümü! Cansız bedeni ırmak kenarında bulundu

Bartın'da Gölbucağı Mahallesi'nde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Hakan Aydın'dan (35) dün akşamdan itibaren ailesi haber alamadı.

Telefonu yanında bulunmayan Hakan Aydın'ı aramaya başlayan ailesi ve arkadaşları saatler süren çabalarına rağmen bir iz bulamadı. Aydın'ın arkadaşları son olarak ise her zaman buluştukları ve sohbet ettikleri ırmak kenarına gidince büyük şok yaşadı.

GENİŞ ÇAPLI İNCELEME BAŞLATILDI

Özel eğitim öğretmeni olan ve emlak danışmanlığı yapan Aydın'ı yerde hareketsiz bir şekilde bulan arkadaşları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri yaptığı incelemede şahsın öldüğünü belirlerken, polis ise geniş çaplı inceleme başlattı.

UYUŞTURUCU TÜKETİMİNDE KULLANILAN APARATLAR BULUNDU

Yapılan ilk incelemede kalp krizi ihtimali değerlendirilirken, nöbetçi savcının yaptığı incelemede de olay yerinin yakınlarında, uyuşturucu tüketiminde kullanılan aparatlar bulundu.

Olay yerinde savcı ve adli tabibin yaptığı incelemelerin ardından Aydın'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Aydın'ın kesin ölüm sebebinin ise yapılacak otopsinin ardından belirlenmesi bekleniyor.

