Haberler Yaşam Haberleri Bartın'da kontrolden çıkan otomobil, elektrik direğine çarptı: 1 yaralı
Giriş Tarihi: 10.11.2025 01:40

Bartın'da kontrolden çıkan otomobil, elektrik direğine çarptı: 1 yaralı

Bartın'da kontrolden çıkan otomobilin elektrik direğine çarptığı kazada sürücü yaralandı. Otomobilde bulunan bir yolcunun ise kazayı yaralanmadan atlattığı öğrenildi.

İHA
Bartın’da kontrolden çıkan otomobil, elektrik direğine çarptı: 1 yaralı

Bartın Gölbucağı mevkiinde seyir halinde bulunan H. E. idaresindeki 74 AN 606 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası kontrolden çıkarak refüje çıktı. Ardından elektrik direğine çarpan araç, sürüklenerek bir süre sonra durabildi.

Kaza sonrası araç kullanılamaz hale geldi. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi sonrası olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobilde bulunan bir yolcunun ise kazayı yaralanmadan atlattığı öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bartın'da kontrolden çıkan otomobil, elektrik direğine çarptı: 1 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz