Bartın'da kuvvetli fırtına etkili oldu! Ağaçlar devrildi, 4 araç zarar gördü
Giriş Tarihi: 31.05.2026 00:17

Bartın'da kuvvetli fırtına ve şiddetli yağış nedeniyle ağaçlar devrildi, 4 araç zarar gördü. İtfaiye ekipleri tarafından kesilen ağaçlar temizlenerek otomobiller bulundukları yerden kaldırıldı.

DHA
Bartın'da kent merkezinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışla birlikte rüzgarın hızı saatte 30 kilometreye çıktı. Amasra ilçesi Küçük Liman mevkisindeki otoparkta bulunan bir ağaç, kuvvetli rüzgâr nedeniyle bir otomobilin üzerine devrildi.

Yine kuvvetli rüzgâr nedeniyle Bartın merkeze bağlı Ellibaş köyünde iki ağacın devrilmesi sonucu 3 araç hasar gördü. İtfaiye ekipleri tarafından kesilen ağaçlar temizlenerek otomobiller bulundukları yerden kaldırıldı.

Öte yandan, Bartın-Amasra yolunda da bir ağacın devrilmesi sonucu trafik tek şeritten sağlandı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
