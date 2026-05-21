Bartın’da sağanak hayatı felç etti: Ev ve iş yerlerini su bastı

Bartın'da sarı kodla yapılan sağanak uyarısının ardından il genelinde 5 anayol su altında kalırken, sağlık ocağı ve bir araçta mahsur kalan toplam 32 kişi kurtarıldı. 15 ev ve iş yerinin su basmasına ve bir yolda çökmeye neden olan yağışların faciaya dönüşmesini ise kentteki boş barajlar ve tersip bentlerinde suyun hızının düşürülmesi önledi.