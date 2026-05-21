Haberler Yaşam Haberleri Bartın'da sağanak hayatı felç etti: Ev ve iş yerlerini su bastı
Giriş Tarihi: 21.05.2026 20:38

Bartın'da sağanak hayatı felç etti: Ev ve iş yerlerini su bastı

artın'da 5 yol, 15 ev ve iş yerinde su baskını yaşandı, mahsur kalan 32 kişi kurtarıldı. Yağışların faciaya dönüşmesini kentteki boş barajlar ve tersip bentlerinde suyun hızının düşürülmesi önledi.

İHA Yaşam
Bartın’da sağanak hayatı felç etti: Ev ve iş yerlerini su bastı
  • ABONE OL

Bartın'da sarı kodla yapılan sağanak uyarısının ardından il genelinde 5 anayol su altında kalırken, sağlık ocağı ve bir araçta mahsur kalan toplam 32 kişi kurtarıldı. 15 ev ve iş yerinin su basmasına ve bir yolda çökmeye neden olan yağışların faciaya dönüşmesini ise kentteki boş barajlar ve tersip bentlerinde suyun hızının düşürülmesi önledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından öğlen saatlerinde Bartın için sarı kodla sağanak yağış uyarısının ardından Bartın Valisi Nurtaç Arslan önderliğinde koordinasyon sağlanarak, harekete geçildi. AFAD, DSİ, Karayolları, İl Özel İdaresi, polis, jandarma ve belediye çalışanlarından oluşan toplam 150 araç ve 7000 personelden oluşan ekipler, alarma geçti.

Öğleden sonra şiddetini arttıran sağanak yağışlar nedeniyle Bartın ırmağını besleyen dere ve çaylarda taşma yaşandı. Yaka sellerinin de etkisiyle Kozcağız Belde merkezinde, Bartın'ın Terkehaliller ve Topalali köyleri ile Arıt bölgesinde yaka selleri yaşanırken, çok sayıda tarım arazileri, ormanlık alanlar ve meyve bahçeleri, mahalle ve karayolları su içerisinde kaldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#BARTIN #İL ÖZEL İDARESİ #AFAD #METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Bartın'da sağanak hayatı felç etti: Ev ve iş yerlerini su bastı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA