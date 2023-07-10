Bartın’da sellerin izleri silinmeye başlandı

Bartın da yağan yağış sonrası oluşan şehir merkezinden geçen Bartın Irmağının debisinin 11 metre civarında yükselmesi sonucu Irmak kenarında bulunan bir çok işyerini sel suları altında kaldı. Pazartesi sabahından itibaren yasğışın durması ile sular altında kalan iş yerleri temizlenmeye başlanıldı.

İş yerlerindeki sel sularını temizleme çalışmasına AFAD Gönülleri yanı sıra Bolu, Çankırı, Kastamonu, Kocaeli, Kırıkkale ve Yozgat illerinden gelen 250 komando da iş yeri temizleme işine destek veriyorlar. Dükkanlardaki suyu Bartın Belediyesi, İl Özel İdare ve çevre illerden gelen vidanjörler çekmeye başladı. Bartın Irmağının debisi ise yaklaşık 3 metre düştüğü belirtildi.

BARTIN EKONOMİSİNE DESTEK VERMEYE GELDİLER, FABRİKALARI SULAR ALTINDA KALDI

Öte yandan 2022 yılı Ağustos ayında Bartın Ekonomisine destek vermek ve istihdam sağlamak için İstanbul'dan geldiğini belirten iş insanı Hasan Genç, "İstanbul da bulunan ayakkabı imalatı atölyemi Bartın ili ekonomisine destek vermek ve istihdam sağlamak için, Bartın-Zonguldak Karayolu üzerinde bulunan sanayi sitesine 2022 Ağustos ayında taşımıştım. Pazar günü atölyeye gelmiştim, sanayi sitesi kenarından atan dere öğlen saatlerinden itibaren yükselmeye başladı, hemen atölyeyi kapatıp olay yerinden ayrıldım, ayrılmam ile birlikte atölyem ve diğer işyerleri sular altında kaldı. Hatta 3 dükkan öte bulunan tekstil atölyesinde mahsur kalanları helikopter ile kurtardılar. Atölyem de 60 kişi çalışıyordu, atölye de bulunan ayakkabı imalatı ham maddeleri, tabanlıklar, kalıplar, elektronik makilere hep sel sularına gitti, hatta 6 tane yurt dışından gelen hiç kullanmadığım makinelerde sel suları altında kaldı. Pazar ve pazartesi günleri tatil olduğu için atölyem de çalışan bulunmuyordu" dedi.