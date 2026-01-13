Bartın’da yarın okullar tatil mi? 14 Ocak 2026 Çarşamba Bartın kar tatili için gözler valilikte!

BARTIN HAVA DURUMU 14 OCAK

14 Ocak 2026 Çarşamba günü Bartın'da hava genel olarak soğuk ve bulutlu geçecek. Gündüz sıcaklıklar birkaç derece civarında seyredebilir ve gece de soğuk devam edecek. Yağış ihtimali yüksek olup özellikle kar veya karla karışık yağmur görülebilir; bazı tahminlere göre kar yağışı olasılığı da bulunuyor. Rüzgâr hafif ila orta kuvvette esebilir, nem oranı yüksek olacak. Yaz mevsimindeki sıcaklık ortalamalarına kıyasla bu soğuk hava Ocak ayı için tipik sayılabilir.