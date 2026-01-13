Bartın’da yarın okullar tatil mi? 14 Ocak 2026 Çarşamba Bartın kar tatili için gözler valilikte!

Yurt genelinde etkisini artıran soğuk hava ve yoğun kar yağışı, şehirde hayatı olumsuz etkiliyor. 14 Ocak Çarşamba günü eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği ise vatandaşlar tarafından merakla beklenirken gözler Bartın Valiliğine çevrildi. Peki, Bartın'da yarın okullar tatil mi, açıklama yapıldı mı? İşte detaylar...
BARTIN'DA OKULLAR TATİL Mİ?
14 Ocak 2026 Çarşamba günü Bartın'da okulların tatil edilip edilmeyeceğiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bartın Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili duyuru geldiğinde, gelişmeler kamuoyuna aktarılacak.
BARTIN HAVA DURUMU 14 OCAK
14 Ocak 2026 Çarşamba günü Bartın'da hava genel olarak soğuk ve bulutlu geçecek. Gündüz sıcaklıklar birkaç derece civarında seyredebilir ve gece de soğuk devam edecek. Yağış ihtimali yüksek olup özellikle kar veya karla karışık yağmur görülebilir; bazı tahminlere göre kar yağışı olasılığı da bulunuyor. Rüzgâr hafif ila orta kuvvette esebilir, nem oranı yüksek olacak. Yaz mevsimindeki sıcaklık ortalamalarına kıyasla bu soğuk hava Ocak ayı için tipik sayılabilir.