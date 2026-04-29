Haberler Yaşam Haberleri Bartın’da can pazarı! Halk otobüsü otomobilin üzerine devrildi: 46 yaralı!
Giriş Tarihi: 29.04.2026 10:17 Son Güncelleme: 29.04.2026 10:55

Bartın’ın Yazıcılar kampüsü mevkinde meydana gelen olay panik yarattı. Özel bir halk otobüsü otomobilin üzerine devrildi. Kazada çoğunluğu öğrenci 46 kişinin yaralandığı bilgisine ulaşılırken 32 kişi hastaneye kaldırıldı. İşte korkutan detaylar…

Bartın Üniversitesi Kutlubay Kampüsü önünde seyir halinde olan H.K. idaresindeki 74 HO 1053 plakalı halk otobüsü, İ.Ç. yönetimindeki 06 FEB 298 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

Otobüsteki yolcular büyük panik yaşarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

46 YARALININ 32'Sİ ÖĞRENCİ

Sağlık ekiplerinin ilk belirlemelerine göre kazada 46 kişi yaralandı. Yaralılardan 32'si olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Vücutlarının çeşitli yerlerinde hafif yaralar bulunan 12 kişi ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye gitmeyi reddederek taburcu edildi.

Kaza bölgesine intikal eden Bartın Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe ve Bartın Üniversitesi Rektörü Ahmet Akkaya, ekiplerin çalışmalarını yerinde inceledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

