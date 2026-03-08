Bartın’ın ilk kadın Valisi Dr. Nurtaç Arslan, “Anne şefkati ile devleti temsil etmenin mutluluğunu yaşıyorum”

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 2022 yılında Bartın'a atanan ve şu an Türkiye Cumhuriyeti'nin 2 kadın valisinden biri olan, Bartın'ın ise ilk Kadın Valisi olan Dr. Nurtaç Arslan, Türkiye Cumhuriyeti Devletini bir Anne Şefkati ile temsil ediyor. Makamda oturmak yerine vatandaşlarla bütünleşen Vali Arslan, onların sorunlarına, istek ve taleplerine yardımcı olmak için çalışırken, vatandaş ise onu Bartın'ın "Vali Ablası" ve "Vali Annesi" olarak anıyor.

VALİ OLARAK ATANMAK GURUR VERİCİ VE BÜYÜK BİR SORUMLULUK

Bir Kadın Vali olarak Bartın'a atanmasının gurur verici bir olay olduğunu belirten Vali Dr. Nurtaç Arslan" 2022 yılında Bartın'ın ilk kadın Valisi olarak atandım, 18 Mayıs 2002 tarihinde görev başladım ve hali hazırda görevime devam ediyorum. Bartın'a vali olarak atandığımda hem büyük bir sorumluluk hem de büyük bir heyecan ve gurur hissettim."

ŞEFKAT, MERHAMET VE LİDERLİK

Bu makamlarda kadınların sayısının az olduğunu belirten Arslan," Sayımız çok az, bir ilin yöneticisi olarak atanmak aslında büyük bir sorumluluk gerektiriyor. Bir kadın vali, makamın resmiyetine kadın hassasiyetini ve merhametini katmaktadır. Empati, iletişim, arabuluculuk gibi birçok özelliğiyle kadın vali, toplumun her kesimiyle güçlü bağlar kurabilmektedir. Kadınların empati gücü gerçekten yüksektir. Kriz anlarında vatandaşın yanında olduğunuzu hissettirmek, insanların dertlerini gönülden dinlemek sadece vali olmanın değil, kadın olmanın da getirdiği bir hassasiyettir. Kadınların iletişim becerileri de oldukça gelişmiştir. Farklı görüşleri bir araya getirme, köprü kurma, toplumsal tansiyonu düşürme ve çözüm odaklı diyalog geliştirme kadınların en güçlü yanlarındandır. Detaylara önem verme ve disiplinli çalışma, bir işi yarım bırakmama gibi konularda da kadınların titizliği yönetimde fark yaratmaktadır. Bir ilin ilk kadın valisi olmak sadece kişisel bir unvan ve başarı değil, kadınların kamu yönetiminde daha görünür ve güçlü bir şekilde yer alması manasında da önem arz ediyor. Bu görev aynı zamanda genç kızlarımıza "sizler de başarabilirsiniz" mesajını vermek açısından çok anlamlı. Bu duygu, görevimin ilk anından itibaren benim en büyük motivasyon kaynağım oldu.

SAMİMİYET ÇOK ÖNEMLİ

Bartınlıların "Vali Annesi" ve "Vali Ablası" olarak anılmanın en büyük sebebinin samimiyet olduğunu belirten Vali Arslan "Bence halkla kurduğum samimi ilişki, şeffaflık ve herkese eşit yaklaşmam bunda etkili oldu. İnsanlar kendilerini anlayan ve önemseyen bir yönetici gördüklerinde doğal olarak bağ kuruyorlar. Bu sevgi ve güven, görevimi daha anlamlı kılıyor. Bu aslında kurduğumuz gönül bağının bir ifadesi. Devlet yönetiminde mesafe olabilir ama samimiyet mutlaka olmalıdır. Vatandaşlarımızla kurduğumuz bağın temelinde empati, iletişim ve çözüm odaklı yaklaşım var. İnsanların sorunlarını dinlediğiniz, yanında olduğunuzu gösterdiğiniz ve çözüm için çaba sarf ettiğiniz zaman aranızda güçlü bir gönül bağı ve güven oluşuyor. Ben valilik makamını bir kapı olarak değil, devlet ile vatandaş arasında bir köprü olarak görüyorum."

ŞEHİT AİLELERİ ZİYARETİ BİR VEFA BORCU

Makama oturmadan ilk ziyaretini 2019 yılında Hakkâri'de görev yaptığı üs bölgesine yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Furkan Yılmaz'ın merkeze bağlı Büyükkızılkum köyündeki baba evine yapan Vali Arslan "Şehitlerimiz ve onların kıymetli aileleri bu milletin en büyük emanetleridir. Göreve başlar başlamaz bir şehit ailesini ziyaret etmem benim için bir protokol programı değil, bir vefa borcunun ifadesiydi. Şehit ailemizi ziyaret etmek, devletin sıcak ve samimi yüzünü göstermek için çok değerliydi. Çünkü bu ülkenin huzuru ve güvenliği onların büyük fedakârlıkları sayesinde mümkün oluyor. Devletin şefkatli yüzünü en güçlü şekilde hissettirmemiz gereken insanlar şehit ailelerimiz ve gazilerimizdir."

MAKAM O SAMİMİYETİ GÖSTERMEK İÇİN UYGUN BİR YER DEĞİL

Makamda oturmayı çok tercih eden bir yönetici olmadığını belirten Vali Dr. Nurtaç Arslan "Tabi İşleri koordine etmek için makamda oturacağımız zamanlar da var. Ama ben yönetimin masa başından çok sahada öğrenildiği kanaatindeyim. Bir ilin gerçek sorunlarını masa başında görmek mümkün değildir. Köylerde, mahallelerde, okullarda, esnafın yanında olmak gerekir. Vatandaşın gözünün içine bakarak konuştuğunuzda hem sorunları daha doğru anlarsınız hem de çözüm üretme gücünüz artar. Benim yönetim anlayışımın merkezinde sahada olmak var."

ANNELİK VE VALİLİK İKİSİNİN DE SORUMLULUĞU ÇOK BÜYÜK

3 erkek çocuk annesi olan Vali Dr.Nurtaç Arslan hem annelik hem de Valilik makamının sorumluluğunun çok büyük olduğunu belirterek "Anne olmak insana güçlü bir empati duygusu kazandırıyor; sabretmeyi, korumayı ve anlamayı öğretiyor. Bu duygular ister istemez yöneticilik anlayışına da yansıyor. Elbette hem anne olmanın hem de vali olmanın ayrı ayrı sorumlulukları var ve bu iki görevi birlikte yürütmek her zaman kolay olmuyor. Zaman zaman çocuklarımızdan ve ailelerimizden önemli fedakârlıklar yapmak durumunda kalabiliyoruz. Örneğin sel ya da maden kazası gibi zor dönemlerde günlerce eve gidemediğimiz anlar oldu. Ancak üstlendiğimiz bu görevler bizim için büyük bir onur. Bu sorumluluğu yerine getirirken ailemizin ve çocuklarımızın desteği ile fedakârlığı da büyük önem taşıyor.

TECRÜBE KAZANIYORSUN

"14 Ekim 2022'de Amasra ilçemizde yaşanan maden kazasının ardından Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bartın'ı ziyaretlerinde bana "Nasıl gidiyor?" diye sormuştu. Ben de "İyi gidiyor Sayın Cumhurbaşkanım, ancak biraz krizlerle uğraşıyoruz." diye cevap vermiştim. Bunun üzerine Sayın Cumhurbaşkanımız, "Sen krizlerle uğraşmıyorsun, tecrübe kazanıyorsun." demişti. O sözleri o günden sonra hep kulağıma küpe oldu. Yaşanan bu zor süreçlerin kazandırdığı tecrübeyle, devletimizin şefkatli elini Bartın halkına uzatmak için büyük bir gayretle çalıştım, çalışmaya da devam ediyorum.

Vali Dr. Nurtaç Arslan "Anne şefkati ile devletimizi temsil etmenin mutluluğunu yaşıyorum. Vatandaşlarımızdan "İyi ki varsınız, Allah sizden ve devletimizden razı olsun" sözünü duymak çok güzel. Amacımız; vatandaşlarımızın huzur içinde yaşadığı, gençlerin hayallerini gerçekleştirebildiği, kadınların daha güçlü olduğu ve çocukların umutla büyüdüğü bir Bartın inşa etmek. Bu güzel şehri, daha güvenli, daha müreffeh ve daha umut dolu yarınlara taşımak için bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."