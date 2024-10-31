Baş Ağrısına Hangi Bölüm Bakar? Geçmeyen ve Tekrarlayan Baş Ağrısı İçin Hangi Bölüme Gidilir?

Stres, uyku düzensizliği, beslenme bozukluğu, kas yorgunluğu ve göz rahatsızlıkları gibi pek çok nedene bağlı olarak ortaya çıkabilen baş ağrıları farklılık arz eder. Bazı ağrılar ciddi hastalıkların belirtisi olabilir. Bu nedenle baş ağrısına hangi bölüm bakar sorusu ile özellikle geçmeyen ve tekrarlayan baş ağrısı için hangi bölüme gidilir sorularının doğru yanıtlarını edinmek baş ağrısından muzdarip hastalar için hayati önem taşıyor olabilir.

Baş Ağrısına Hangi Bölüm Bakar?

Baş ağrısı çekenler hastaların başvurması gereken ilk tıbbi bölüm nörolojidir. Nöroloji beyin, omurilik, periferik sinirler ve kas sistemini etkileyen hastalıkları inceleyen tıp dalıdır. Sinir sistemi rahatsızlıklarının tedavisi üzerinde çalışan nörologlar epilepsi, Parkinson, Alzheimeri, demans, MS adıyla bilinen multipl skleroz, felç, beyinde ve sinirlerde bulunan tümörler, beyin enfeksiyonları, uyku bozuklukları ve migren, ile gerilim tipi baş ağrısı, küme baş ağrısı gibi kronik baş ağrılarıyla ilgilenirler.

Nörologlar baş ağrılarının kaynağını belirlemek ve olası tedavi yöntemlerini uygulamak konusunda uzmanlaşmışlardır. Baş ağrısının türüne göre yapılan tetkikler ve değerlendirmeler ile hastalığın altında yatan nedenler bu bölümün uzmanları tarafından araştırılır. Nöroloji bölümü yalnızca baş ağrısının semptomlarını değil, bu semptomlara yol açabilecek beyin ve sinir sistemiyle ilişkili hastalıkları da inceler. Ayrıca baş ağrısının belirli bir nedene bağlı olarak mı yoksa bağımsız bir hastalık olarak mı ortaya çıktığı, nöroloji uzmanlarının yaptığı detaylı incelemeler sonucu anlaşılabilir.

Baş Ağrısı İçin Nöroloji Bölümü Dışında Sevk Edilecek Bölümler Hangileridir?

Her ne kadar baş ağrısı şikayetleri için gidilecek öncelikli bölüm nöroloji olsa da bazı durumlarda farklı uzmanlık alanlarına da başvurmak gerekebilir. Özellikle ağrının nedeni tam olarak tespit edilemiyorsa ya da başka bir organ ile vücuttaki başka bir sistemle ilişkili olduğundan şüpheleniliyorsa, nöroloji bölümünden diğer bölümlere sevk yapılabilir. Baş ağrısı için nöroloji dışında gidilebilecek bazı bölümler;

Kulak Burun Boğaz (KBB): Sinüzit ve burun tıkanıklığı gibi sorunlar da baş ağrısına yol açabilir. Özellikle yüz bölgesinde alın, burun ve göz civarında hissedilen ağrılarda KBB uzmanına danışılabilir. Göz Hastalıkları: Göz yorgunluğu veya görme bozuklukları baş ağrısına neden olabilir. Aynı zamanda yanlış numara gözlük kullanmak da baş ağrısı ile sonuçlanabilir. Bu durumlarda göz muayenesi yapılması gereklidir. Psikiyatri: Baş ağrısının altında stres, depresyon ya da anksiyete ile panik bozukluk gibi psikolojik etkenler yatıyorsa, psikiyatri uzmanlarından destek almak faydalı olabilir. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon: Özellikle boyun ve omuz bölgesindeki kas gerginliği, duruş bozuklukları ile kas ve iskelet sistemi kaynaklı ağrılar baş ağrısına sebep olabilir. Bu durumda fizik tedavi uzmanına danışılması uygun olacaktır. Dahiliye (İç Hastalıkları): Hormonal dengesizlikler, tansiyon yüksekliği gibi dahiliye alanına giren hastalıklar da baş ağrısına neden olabilmektedir. Bu tür durumlarda dahiliye uzmanları devreye girer.

Baş ağrısı gibi sık görülen ve tekrarlayan şikâyetlerde doğru bölüme başvurmak, hızlı bir şekilde tanı ve tedavi sürecinin başlamasını sağlar. Baş ağrısına hangi bölüm bakar sorusuna ilk olarak nöroloji cevabını vermek doğru bir başlangıç olurken, diğer belirtilere göre ilgili tıbbi bölümlere de başvurulması uygun olduğu gibi nöroloji bölümünden söz konusu branşlara hastanın sevki yapılabilir.