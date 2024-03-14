Baş Dönmesi İçin Hangi Doktora Gidilir? Baş Dönmesine Hangi Bölüm Bakar?

Baş dönmesi, insanların zaman zaman karşılaşabileceği oldukça yaygın bir semptomdur. Baş dönmesinin sık karşılaşılması, kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir ve günlük aktivitelerini sınırlayabilir. Bu nedenle, baş dönmesi semptomunu deneyimleyen biriyseniz ve bu semptom sık sık tekrarlıyorsa, bir sağlık uzmanına danışmanız önemlidir. Baş dönmesi için hangi doktora gidilir, baş dönmesine hangi bölüm bakar soruları baş dönmesinden rahatsız olanların gündeminde yer almaktadır.

Baş Dönmesi İçin Hangi Doktora Gidilir?

Baş dönmesi sıklıkla iç kulakta denge sorunlarından kaynaklanır. Bu nedenle, bir kulak burun boğaz uzmanı baş dönmesi semptomunu değerlendirebilir ve ilgili testler yaparak iç kulak problemlerini teşhis edebilir. Bazı durumlarda, baş dönmesi nörolojik sorunların bir belirtisi olabilir. Migren, vertigo veya beyinle ilgili diğer sorunlar baş dönmesine neden olabilir. Bu durumda, bir nöroloji uzmanı semptomları değerlendirebilir ve uygun tedaviyi önerebilir. Baş dönmesi bazen iç hastalıkların bir belirtisi olabilir. Örneğin, düşük kan şekeri, yüksek tansiyon veya kalp ritmi bozuklukları baş dönmesine neden olabilir. Bu gibi durumlarda ise, bir iç hastalıkları uzmanı semptomları değerlendirebilir ve uygun tedaviyi önerebilir.

Baş Dönmesine Hangi Bölüm Bakar?

Baş dönmesi için genellikle kulak burun boğaz uzmanı, nöroloji uzmanı veya dahiliye (iç hastalıkları) uzmanı değerlendirme yapabilir. Baş dönmesi semptomu altında yatan nedenler oldukça çeşitli olabilir, bu nedenle farklı uzmanlık alanları da baş dönmesi durumunu değerlendirebilir.