"EĞER OĞLUM İYİLEŞİRSE HAYATTA ONU MADENE GÖNDERMEM"

Acı haberi Bartın'da duyduklarını söyleyen yaralı maden işçisi Erol Bulduk'un annesi Müzeyyen Bulduk ise "Kızım beni arayıp patlama olduğunu söyledi. Apar topar maden ocağının oraya gittik, orası çok kalabalıktı. İşçilerin yüzleri o kadar kapkaraydı ki oğlumu bulamadık. Kızım adliyede çalıştığı için savcıyla konuşma şansı buldu. Savcı Bey'de Erol'un orada olmadığını söylemiş, kızım morga da girdi ama ağabeyini bulamadı. Sonra bizi aradılar ve İstanbul'da olduğunu söylediler. Oğlumun 1 gün önce oturup çay içtiği arkadaşları vefat etmiş, yüreğimiz parçalandı. 2 torunum, gelinimle birlikte bekliyoruz. Eğer oğlum iyileşirse bir daha hayatta onu madene göndermem" dedi.



(Erol Bulduk)