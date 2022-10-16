Bartın'daki Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde Cuma günü akşam saatlerinde yaşanan patlama tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Yeraltındaki patlamada 41 maden işçisi şehit olduğu haberi yürekleri dağladı. Yaralı maden işçileri ise Bartın ve çevre hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralılardan 6'sı da İstanbul'daki Başahşehir Çam Sakura Hastanesi'nde tedavi altına alındı, aileleri ise umutla bekleyişlerini sürdürüyor.
(Ayhan Akgül)
KURTULUR KURTULMAZ ARKADAŞLARINA KOŞMUŞ
Kimi oğlunu, kimi kardeşini, kimiyse eşini..Başakşehir Çam Sakura Hastanesi'ndeki yaralıların yoğun bakımdaki tedavileri sürerken, acılı aileler de yakınlarından gelecek güzel haber için gece gündüz nöbet tutuyor. Yaralılar arasındaki Nazif Akgül'ün ağabeyi Nazif Akgül, duygularını SABAH muhabirleriyle paylaştı. Akgül, kötü haberi babasından duyduğunu söyleyerek "2 kardeşim de madende yıllardır işçi olarak çalışıyor. Umut ve Ayhan.. Umut'un durumu iyi, kendisi kurtulur kurtulmaz diğer yaralıların çıkartılması için yardım etmiş" dedi. Diğer kardeşi Ayhan Akgül'ün ise yoğun bakımda olduğunu belirten Nazif Akgül, "Ayhan'ın 2 çocuğu var. Hep birlikte burada umutla bekleyişimizi sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.
"KALBİMİZ DE AKLMIZ DA İKİYE BÖLÜNDÜ"
Yoğun bakımdaki yaralılar arasında bulunan İzzet Ak'ın kuzeni Mehmet Ak da; "2 kuzenimde patlamada oradaydı. 2 kardeşten İzzet için buradayız, Soner'imizi maalesef kaybettik. Bir kısmımız Bartın'a Soner'in cenazesine gitti, biz de burada İzzet'in iyileşmesini bekliyoruz. İkisinin de 3'er çocuğu var. Aklımız da kalbimiz de ikiye bölündü. Hepimiz kardeş gibiydik" ifadelerini kullandı.
(Mehmet Ak)
İĞNE DELİĞİNDEKİ EMEKÇİLER ŞİMDİ HASTANEDE HAYAT MÜCADELESİNDE
Madendeki patlama yaralanan Remzi Taşkömür'ün kardeşi Mehmet Taşkömür ise ağabeyinin emekliliğine yaklaşık 2 yıl kaldığını söyleyerek "Ağabeyim yıllardır madende çalışıyordu. Bana hastanede ağabeyimi gösterdiler ama ben tanıyamadım. Her yeri yanmıştı, yüzünde, kollarında, vücudunda yanıklar vardı. Ben madene bir kere girmiştim, iğne eliği kadar dar bir alana girip kömür çıkartıyorlar, çok zor bir çalışma ortamı" dedi.
(Remzi Taşkömür)
Hastanede çok stresli bir bekleyiş olduğunu söyleyen Mehmet Taşkömür, tek bir güzel haber beklediklerini de ekledi.
(Mehmet Taşkömür) (Solda)
"EĞER OĞLUM İYİLEŞİRSE HAYATTA ONU MADENE GÖNDERMEM"
Acı haberi Bartın'da duyduklarını söyleyen yaralı maden işçisi Erol Bulduk'un annesi Müzeyyen Bulduk ise "Kızım beni arayıp patlama olduğunu söyledi. Apar topar maden ocağının oraya gittik, orası çok kalabalıktı. İşçilerin yüzleri o kadar kapkaraydı ki oğlumu bulamadık. Kızım adliyede çalıştığı için savcıyla konuşma şansı buldu. Savcı Bey'de Erol'un orada olmadığını söylemiş, kızım morga da girdi ama ağabeyini bulamadı. Sonra bizi aradılar ve İstanbul'da olduğunu söylediler. Oğlumun 1 gün önce oturup çay içtiği arkadaşları vefat etmiş, yüreğimiz parçalandı. 2 torunum, gelinimle birlikte bekliyoruz. Eğer oğlum iyileşirse bir daha hayatta onu madene göndermem" dedi.
(Erol Bulduk)
"ALLAH DEVLETİMİZDEN RAZI OLSUN, BİR EKSİĞİMİZ YOK"
Başakşehir Çam Sakura Hatanesi'nde her hasta yakını için ayrı bir oda tahsis edilirken, aynı zamanda apar topar gelen hasta yakınları için kıyafetler getirildi. Tüm hasta yakınlarının her türlü ihtiyacı karşılanırken aynı zamanda psikolojilerine de ayrı bir önem verildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından görevlendirilen psikodestek ekibi, tek tek yoğun bakımdaki maden işçilerinin aileleriyle konuşarak onlara psikolojik destek olmayı sürdürürken SABAH'a konuşan hasta yakınları, "Allah devletimizden razı olsun. Burada bizlere çok güzel imkanlar sağlandı. Hiçbir eksiğimiz yok" dedi.