Başakevler-1 projesinde mutlu son

İstanbul'un en büyük ilçelerinden biri olan Bağcılar'da, kentsel dönüşüm çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Özellikle son 3 yıl içinde 'Yüzyılın Kentsel Dönüşümü Bağcılar'da Başlıyor' sloganıyla hazırlanan plan doğrultusunda büyük dönüşüm yaşanıyor. Bu kapsamda öncelikle alanında uzman olan belediye personeli, ilçede yaşayan vatandaşlarla bir araya gelerek kentsel dönüşüme girmeleri durumunda elde edecekleri avantajları anlatıyor. Ardından da önce yıkım, ardından yapım aşamalarına geçiliyor.

BAŞAK KENTSEL DÖNÜŞÜM A.Ş. ÖNEMLİ BİR ROL ÜSTLENİYOR

Bağcılar Belediyesi iştirak şirketi olan Başak Kentsel Dönüşüm A.Ş., kentsel dönüşüm çalışmalarında önemli bir rol üstleniyor. Şu anda Yenimahalle, Bağlar ve Güneşli mahallelerinde hayata geçirilen 3 projeyle dönüşüme katkı sunuyor.

MODERN VE GÜVENLİ KONUTLARDA YAŞAYACAKLAR

29 Aralık 2023 tarihinde başlayan Başakevler-1 projesi tamamlandı. 2 blok, 202 bağımsız bölümden oluşan yapıda her katta 8 daire yer alıyor. Toplam 1500 metrekare yeşil alan bulunan sitenin altında ise 193 araçlık otopark bulunuyor. Otoparklarda araç şarj istasyonları hizmet veriyor. Her bloğun çatısında GES panelleri var. Ayrıca yağmur sularının toplanıp peyzajda kullanılması amacıyla gri su deposu yer alıyor. İnşaatı tamamlanan projenin anahtar teslimi için geri sayım başladı. Hak sahipleri modern, güvenli ve konforlu konutlarında yaşamaya başlayacak.

DİĞER PROJELER DE DEVAM EDİYOR

Başak A.Ş.'nin diğer projelerinde de çalışmalar devam ediyor. Başakevler-2 Yeşilyuvam: 216 daire ve 3 dükkandan oluşan proje bittiğinde 365 daire, 5 ticari ünite ve bilgi evinin yer aldığı 371 bağımsız birim olacak. Başakevler-3: 348 bağımsız birimin olduğu proje bittiğinde 619 daire, 19 iş yeri olmak üzere toplam 638 bağımsız birim olacak.

HAK SAHİPLERİNE ANAHTAR TESLİMİ BAŞLIYOR

Kentsel dönüşüme en çok önem veren ilçelerin başında geldiklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "2022 Nisan ayında belediyemiz iştiraki olan Başak Kentsel Dönüşüm A.Ş. Şirketi'ni kurmak suretiyle belediye olarak yapı üretmeye başladık. Başak Kentsel Dönüşüm A.Ş.'nin öncülüğünde şu anda 3 projemiz başarılı bir şekilde devam ediyor. Vatandaşlarımızın konforlu, güvenli, otoparklı, çağın ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayan konutlarda yaşamaları için gayret gösteriyoruz. Şu anda projelerimizden birini bitirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yaşam alanlarında her şeyi tamamladık ve evraklarını tamamlayan hak sahiplerine dairelerinin anahtarlarını teslimine başlıyoruz. İlçemize hayırlı olsun. Bu süreçte bizlerden desteğini esirgemeyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'mıza, TOKİ'ye çok teşekkür ediyoruz. Bağcılar'da son riskli yapı dönüşene kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.