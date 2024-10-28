Başak’ın kanı yerde kalmadı

İstanbul'da 9 Kasım 2021'de kaldırımda yürüdüğü sırada samuray kılıcıyla öldürülen 28 yaşındaki Mimar Başak Cengiz'in katili Can Göktuğ Boz'un cezası onandı. Cengiz'in annesi Beyhan Cengiz, "Bu ceza benim Başak'ımı geri getirmeyecek biliyorum. Ama en azından başka Başak'lar olmayacak. Nasıl olsa ceza almam düşüncesiyle cesaret bulanlar görsün bunu. Aldığınız canların cezasını çekeceksiniz, yanınıza kalmayacak" dedi. Cengiz'in katiline verilen ağırlaştırılmış müebbet ve 5 yıl hapis cezası onandı.Kızlarının katilinin indirim almadan cezasını çekeceği haberini alan Cengiz'in annesi ve babasının yüreğine su serpildi. Güzel haberi kızlarının mezarlığından dönerken aldıklarını anlatan anne Cengiz, "Güzel haberi alır almaz eşimle beraber dizlerimizin bağı çözüldü. Parkın orta yerine çöktük, ağladık. Bu ceza benim Başak'ımı geri getirmeyecek biliyorum. Ama en azından başka Başak'lar olmayacak. O cani cezasını indirimsiz şekilde aldı. Adalet yerini elbet buluyor. Benim acım, özlemim dinmedi. Artıyor, eksilmiyor." diye konuştu.Yaşadıkları acının hiç bitmediğini, azalmadığını söyleyen anne Beyhan Cengiz, "Her kadın cinayeti, kadına karşı şiddet haberi aldığımda acım deşiliyor sanki. Tekrar tekrar o acıları yaşıyorum. O yitip giden gencecik kadınları, kızlarımızı, çocuklarımızı gördükçe anne babalarını düşünüyorum. Bu acı çok büyük bir acı. Allah kimseye yaşatmasın" dedi.