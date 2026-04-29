Başak’ın ölümünde sır perdesi aralandı

Annesi Alman, babası Türk olan Başak Schlosser (24), tatil için 20 Nisan'da İstanbul'a geldi. Alman vatandaşı olan Schlosser, Kumkapı'daki bir otelde konaklamaya başladı. İddialara göre, otele yerleştikten bir gün sonra dışarıda eğlenen Schlosser, otele erkek arkadaşıyla geldi. Odada bir süre vakit geçiren ikiliden erkek otelden ayrıldı. Bir gün sonra Schlosser'dan haber alamayan otel görevlileri odaya girdiklerinde genç kadını ölü buldu.

5 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI

Polis ekipleri, genç kadının odada çarşafla asılı olduğunu tespit etti. Savcılık soruşturma kapsamında otel çalışanları ve otele gelen erkek dahil 5 kişinin ifadesi alındı. Schlosser'in erkek arkadaşı olayla ilgisinin olmadığını, genç kadının ölümünü polislerden öğrendiğini söyledi. 5 kişi serbest kalırken, yapılan incelemelerde genç kadının cep telefonu şifresi ailesinin yardımıyla çözüldü. Telefonda Schloesser'in intihar edeceğine dair videolar çektiği, intihar girişimini de kayda aldığı tespit edildi.