Başakşehir Antwerp maçı hangi kanalda? Başakşehir Antwerp maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir, play-off turu ilk maçında Belçika ekibi Royal Antwerp ile karşı karşıya gelecek. Teknik Direktör Emre Belözoğlu'nun şans vermesi halinde Mesut Özil, turuncu-lacivertli formayı ilk kez Antwerp karşısında giyecek. Turuncu-lacivertli ekip sahasında oynayacağı maçı kazanarak Belçika'da oynanacak rövanş maçına avantajlı çıkmayı hedefliyor. Heyecan dolu karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler ise ''Başakşehir Antwerp maçı hangi kanalda, şifresiz mi?'' sorusunu yöneltiyor. Peki, Başakşehir Antwerp maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Başakşehir Antwerp maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

BAŞAKŞEHİR - ANTWERP MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Başakşehir - Antwerp maçı, 18 Ağustos 2022 Perşembe günü (bugün) saat 20:45'te başlayacak.

BAŞAKŞEHİR - ANTWERP MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak Medipol Başakşehir - Antwerp maçı, TRT 1'de canlı yayınlanacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, müsabakayı 36 yaşındaki Fransız hakem Jerome Brisard yönetecek. Mücadelede, Brisard'ın yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Erwan Finjean ile Alexis Auger üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Fransız Thomas Leonard olacak.

BAŞAKŞEHİR - ANTWERP MAÇI CANLI İZLE EKRANI

https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1