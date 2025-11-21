Haberler Yaşam Haberleri Başakşehir Belediyesi’nden ünlü restoran zincirlerine denetim: Görüntüler mide bulandırdı!
Giriş Tarihi: 21.11.2025 21:18

Başakşehir Belediyesi’nden ünlü restoran zincirlerine denetim: Görüntüler mide bulandırdı!

Başakşehir Belediyesi zabıta ekipleri dünyaca bilinen restoran zincirlerinin hijyen sorunlarına yönelik denetimler gerçekleştirdi. Söz konusu denetimlerin görüntülerini Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu sosyal medya hesabından paylaştı. Hijyen kurallarına uymayan işletmelere cezai işlem uygulandı.

Başakşehir Belediyesi’nden ünlü restoran zincirlerine denetim: Görüntüler mide bulandırdı!

Başakşehir Belediyesi zabıta ekipleri, son günlerde yaşanan gıda zehirlenmesi vakaları sonrası ünlü markaların restoran zincirlerine denetim gerçekleştirdi. Söz konusu denetimlerde hijyen problemleri net bir şekilde görüntülendi.

O anlar kayıt altına alınırken, zabıta amiri ünlü markaların mutfaklarının denetimi sırasında, "Bu morarmış, insan sağlığına zararlı", "Burada tavuk kızarmaz, çöpe çevirmişsin burayı", "Burası içler acısı hale gelmiş", "Bu kiri görünce inanılmaz şaşırdım" ifadelerine yer verdi.

Denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ürünlere de rastlandı. Hijyen kurallarına uymayanlara cezai işlem uygulandı.

"HER GÜN AYNI KARARLILIKLA SAHADAYIZ"

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu "Sağlıksız gıda üretimine geçit vermiyoruz. Denetimlerimizde hijyen koşullarını yerine getirmeyen işletmeler tespit edilmiş, ilgili mevzuat kapsamında cezai süreç uygulanmıştır. Her gün aynı kararlılıkla sahadayız" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Başakşehir Belediyesi’nden ünlü restoran zincirlerine denetim: Görüntüler mide bulandırdı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz