BAŞAKŞEHİR CRAIOVA MAÇI CANLI İZLE | Başakşehir - Universitatea Craiova maçı hangi kanalda ve saat kaçta? Muhtemel ilk 11

Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir, Avrupa sahasında 67. maçına çıkıyor. İstanbullu ekip avantaj arayacağı ilk karşılaşmanın ardından deplasmana konuk olacak. Karşılaşma saatlerinde Beşiktaş da Lausanne Sport karşısında avantaj mücadelesi verecek. Peki; UEFA Avrupa Konferans Ligi Başakşehir - Universitatea Craiova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Başakşehir - Universitatea Craiova maçı UEFA Konferans Ligi play-off turu kapsamında bugün oynanacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki mücadele saat 20.45'te başlayacak.
Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Duarte, Ba, Operi, Berat Özdemir, Yusuf Sarı, Shomurodov, Crespo, Brnic, Nuno Da Costa
Universitatea Craiova: Isenko, Romanchuk, Screciu, Badelj, Mora, Samuel Telles, Baluta, Cicaldau, Stefan, Al Hamlawi, Baiaram
Universitatea Craiova Başakşehir rövanş maçı ise 28 Ağustos Perşembe günü deplasmanda oynanacak. Temsilcimiz ilk maçtan avantajı elinde tutmak istiyor.