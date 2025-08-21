BAŞAKŞEHİR CRAIOVA MAÇI CANLI İZLE | Başakşehir - Universitatea Craiova maçı hangi kanalda ve saat kaçta? Muhtemel ilk 11

Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir, Avrupa sahasında 67. maçına çıkıyor. İstanbullu ekip avantaj arayacağı ilk karşılaşmanın ardından deplasmana konuk olacak. Karşılaşma saatlerinde Beşiktaş da Lausanne Sport karşısında avantaj mücadelesi verecek. Peki; UEFA Avrupa Konferans Ligi Başakşehir - Universitatea Craiova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?