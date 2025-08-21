Haberler Yaşam Haberleri BAŞAKŞEHİR CRAIOVA MAÇI CANLI İZLE | Başakşehir - Universitatea Craiova maçı hangi kanalda ve saat kaçta? Muhtemel ilk 11
RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turunda Universitatea Craiova takımını ağırlıyor. Adını gruplara yazdırmak isteyen temsilcimiz Romanya temsilcisi karşısında evinde avantaj arayacak. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak heyecan dolu karşılaşmada Arnavut hakem Juxhin Xhaja düdük çalacak. Peki; Başakşehir - Universitatea Craiova maçı hangi kanalda ve saat kaçta, şifresiz mi? İşte, Başakşehir Craiova maçı canlı izle ekranı ve muhtemel ilk 11'ler:

Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir, Avrupa sahasında 67. maçına çıkıyor. İstanbullu ekip avantaj arayacağı ilk karşılaşmanın ardından deplasmana konuk olacak. Karşılaşma saatlerinde Beşiktaş da Lausanne Sport karşısında avantaj mücadelesi verecek. Peki; UEFA Avrupa Konferans Ligi Başakşehir - Universitatea Craiova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BAŞAKŞEHİR - CRAIOVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Başakşehir - Universitatea Craiova maçı UEFA Konferans Ligi play-off turu kapsamında bugün oynanacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki mücadele saat 20.45'te başlayacak.

BAŞAKŞEHİR - CRAIOVA MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir UEFA Konferans Ligi maçı TRT 1 ekranlarından canlı yayımlanacak. Maçın canlı yayını TRT 1 ve Tabii'den görüntüleniyor.

MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Duarte, Ba, Operi, Berat Özdemir, Yusuf Sarı, Shomurodov, Crespo, Brnic, Nuno Da Costa

Universitatea Craiova: Isenko, Romanchuk, Screciu, Badelj, Mora, Samuel Telles, Baluta, Cicaldau, Stefan, Al Hamlawi, Baiaram

Universitatea Craiova Başakşehir rövanş maçı ise 28 Ağustos Perşembe günü deplasmanda oynanacak. Temsilcimiz ilk maçtan avantajı elinde tutmak istiyor.

