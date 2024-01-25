Haberler Yaşam Haberleri Başakşehir Hangi Adliyeye Bağlı? Başakşehir İlçesine Hangi Adliye Bakıyor?
Giriş Tarihi: 25.1.2024 14:13 Son Güncelleme: 25.1.2024 14:13

Başakşehir Hangi Adliyeye Bağlı? Başakşehir İlçesine Hangi Adliye Bakıyor?

Başta savcılık işlemleri ile duruşmalar olmak üzere dilekçe ve talep, ön büroya evrak teslim, tevzi, dosya, muhabere, asıl evrak, posta ve ek bina icra ceza mahkemeleri ön büro işlemleri gibi uygulamalar için adliyelere başvurulur. Öte yandan, İstanbul'da her ilçenin bağlı bulunduğu bir adliye bulunur. Bu nedenle, Başakşehir hangi adliyeye bağlı ve hangi adliye bakıyor öğrenmekte fayda vardır.

Başakşehir Hangi Adliyeye Bağlı? Başakşehir İlçesine Hangi Adliye Bakıyor?

Adliyelerin çalışma esasları incelendiğinde birçok işlemin yapıldığı görülür. Bundan dolayı, hemen her insanın bir kere de olsa adalet sarayına gitmesi gerekmiştir. Ancak henüz yolu düşmeyenler, hangi adliyeye başvurmaları gerektiğini mutlaka öğrenmelidirler. Bunun için ilk olarak, yaşanılan ilçenin hangi adliyeye bağlı olduğu araştırılmalıdır. Başakşehir hangi adliyeye bağlı ve hangi adliye bakıyor soruları ise bazıları için merak uyandırıcıdır.

Başakşehir Hangi Adliyeye Bağlı?

Avrupa Yakası'nın gelişmiş ilçelerinden biri olan Başakşehir, toplamda 11 mahalleden oluşan ve geniş yüzölçümüne sahip olan bir yerleşim merkezidir. İlçe, 2008 yılından önce Esenler, Büyükçekmece ve Küçükçekmece'ye bağlı iken daha sonra onlardan ayrılarak ayrı bir ilçe olmuştur. Güncel verilere göre 808.957 kişinin yaşadığı bu ilçenin komşuları arasında, Bağcılar, Küçükçekmece, Avcılar, Arnavutköy, Sultangazi, Eyüpsultan, Esenler ve Esenyurt bulunur. Başakşehirlilerin adli işlemlerini gerçekleştirmek için başvurmaları gereken adalet sarayı ise Küçükçekmece Adliyesi'dir. Bu adalet sarayı, başta Küçükçekmece olmak üzere Başakşehir ve Avcılar'a da hizmet vermektedir. Toplamda 10 kattan meydana gelen Küçükçekmece Adliyesi'nde, 27 Asliye Ceza Mahkemesi, 13 Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Sulh Hukuk Mahkemesi, 7 Aile Mahkemesi, 4 İcra Ceza/Hukuk Mahkemesi, 4 İcra Müdürlüğü ile 4 Ağır Ceza Mahkemesi bulunur.

Küçükçekmece Adliyesi'ne Nasıl Gidilir?

Adli işlemler veya diğer başvurular için Küçükçekmece Adliyesi'ne gidecekler için birden fazla alternatif bulunur. Anadolu Yakası'ndan şahsi aracıyla yola çıkacakların, D100, O-4 ve E80 otoyollarını kullanmaları gerekir. Toplu taşımayı tercih edenler ise metrobüs, otobüs, metro ve Marmaray'ı kullanabilirler. Otobüse bineceklerin şu hatları; 146, 73B, 73F, 73H, 76C, 76O, 76Y, 89A kullanması gerekir. Metrobüs ile gidecekler 34C'ye, Marmaray'ı seçenler ise Halkalı-Gebze veya Ataköy-Pendik'i binmelidirler. Ancak Marmaray direkt olarak gitmediğinden dolayı aktarma yapılması gerekir. Diğer toplu taşıma seçeneklerini öğrenmek için navigasyon uygulamalarını kullanmak faydalı olabilir. Tüm bunlara ek olarak toplu taşıma kullanmak istemeyenler, Uber veya taksiyi de seçenekleri arasına ekleyebilirler.

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Başakşehir Hangi Adliyeye Bağlı? Başakşehir İlçesine Hangi Adliye Bakıyor?
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