Haberler Yaşam Haberleri Başakşehir - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK A grubunda dev randevu!
Giriş Tarihi: 3.03.2026 16:01

Başakşehir - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK A grubunda dev randevu!

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. hafta mücadelesinde futbolseverleri büyük bir heyecan bekliyor. RAMS Başakşehir, sahasında Karadeniz temsilcisi Trabzonspor'u konuk ediyor. Gruptan çıkma yolunda kritik öneme sahip olan bu karşılaşmanın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri netleşti. Peki, Başakşehir - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte dev maça dair tüm merak edilenler.

Başakşehir - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK A grubunda dev randevu!
  • ABONE OL

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması heyecanı tüm hızıyla devam ederken, A Grubu'nun en kritik randevusu İstanbul'da sahne alıyor. RAMS Başakşehir ile Trabzonspor, çeyrek final yolunda avantaj yakalamak için bugün kozlarını paylaşacak. İki ekibin de 6 puanda bulunduğu grupta, bu akşam alınacak sonuç liderlik yarışı ve üst tur kapısı için belirleyici olacak. Futbol tutkunları, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki bu dev maçı şifresiz izleme fırsatına sahip olacak.

BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. hafta mücadelesi olan Başakşehir - Trabzonspor maçı, 3 Mart 2026 Salı (Bugün) saat 20:30'da başlayacak. Karşılaşma, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak ve tecrübeli hakem Ozan Ergün tarafından yönetilecek.

Futbolseverler bu kritik mücadeleyi A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak takip edebilecek.

GAZİANTEP - TRABZONSPOR MAÇI CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYINIZ

MUHTEMEL 11'LER: SAHADA KİMLER OLACAK?

Teknik direktörlerin bu akşamki kritik sınavda rotasyona gidip gitmeyeceği merak konusu. Gelen son bilgilere göre takımların sahaya şu 11'lerle çıkması bekleniyor:

Başakşehir: Doğan, Onur, Duarte, Opoku, Operi, Berat, Kemen, Fayzullayev, Brnic, Shomurodov, Selke.

Trabzonspor: Onuralp, Pina, Savic, Batagov, Lovik, Oulai, Ozan, Zubkov, Muçi, Nwakaeme, Onuachu.

ZTK A GRUBU PUAN DURUMU

1. Galatasaray 9

2. Alanyaspor 7

3. Trabzonspor 6

4. Başakşehir 6

5. Karagümrük 5

6. Boluspor 2

7. İstanbulspor 2

8. Fethiyespor 1

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Başakşehir - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK A grubunda dev randevu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz