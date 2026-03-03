Başakşehir - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK A grubunda dev randevu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması heyecanı tüm hızıyla devam ederken, A Grubu'nun en kritik randevusu İstanbul'da sahne alıyor. RAMS Başakşehir ile Trabzonspor, çeyrek final yolunda avantaj yakalamak için bugün kozlarını paylaşacak. İki ekibin de 6 puanda bulunduğu grupta, bu akşam alınacak sonuç liderlik yarışı ve üst tur kapısı için belirleyici olacak. Futbol tutkunları, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki bu dev maçı şifresiz izleme fırsatına sahip olacak.
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. hafta mücadelesi olan Başakşehir - Trabzonspor maçı, 3 Mart 2026 Salı (Bugün) saat 20:30'da başlayacak. Karşılaşma, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak ve tecrübeli hakem Ozan Ergün tarafından yönetilecek.
Futbolseverler bu kritik mücadeleyi A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak takip edebilecek.
Teknik direktörlerin bu akşamki kritik sınavda rotasyona gidip gitmeyeceği merak konusu. Gelen son bilgilere göre takımların sahaya şu 11'lerle çıkması bekleniyor:
Başakşehir: Doğan, Onur, Duarte, Opoku, Operi, Berat, Kemen, Fayzullayev, Brnic, Shomurodov, Selke.
Trabzonspor: Onuralp, Pina, Savic, Batagov, Lovik, Oulai, Ozan, Zubkov, Muçi, Nwakaeme, Onuachu.