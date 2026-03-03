Başakşehir - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK A grubunda dev randevu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması heyecanı tüm hızıyla devam ederken, A Grubu'nun en kritik randevusu İstanbul'da sahne alıyor. RAMS Başakşehir ile Trabzonspor, çeyrek final yolunda avantaj yakalamak için bugün kozlarını paylaşacak. İki ekibin de 6 puanda bulunduğu grupta, bu akşam alınacak sonuç liderlik yarışı ve üst tur kapısı için belirleyici olacak. Futbol tutkunları, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki bu dev maçı şifresiz izleme fırsatına sahip olacak.