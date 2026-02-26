Başakşehir ve Beylikdüzü’nde sokak köpeklerinin saldırısı korkuttu

Olay, 21 Şubat Cumartesi günü saat 04.00 sıralarında Başakşehir Şahintepe Mahallesi Emir Sokak'ta meydana geldi. Binada yaşayanlar tarafından beslenen kediye sokak köpekleri saldırdı. Bir süre park halindeki aracın üzerine çıkarak direnen kedi, köpeklerin saldırısından kurtulamadı. Ağır yaralanan kedi, binadakiler tarafından veterinere götürüldü. Kedi, veteriner hekimlerin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

YÜRÜYÜŞ YAPAN ŞAHIS 'SON ANDA KURTULDU'

Beylikdüzü, Adnan Kahveci Mahallesi'nde yürüyüş yapan bir kişi de sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Koşarak kaçan kişi, köpeklerin kovalamaktan vazgeçmesi üzerine kurtuldu.

'ÇOCUKLAR ÇOK KORKUYOR'

Mahalle sakinleri sokakta gruplar halinde dolaşan köpekler nedeniyle çocukların köpeklerden korktukları yetkililerin köpekleri toplamasını istediler.