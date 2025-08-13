Başakşehir-Viking maçı canlı izle! Başakşehir-Viking maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Avrupa arenasında yoluna devam eden Başakşehir, Konferans Ligi'nde Viking'i konuk edecek. Taraftarlar, heyecanla beklenen mücadelenin yayın bilgilerini ve maç saatini öğrenmek istiyor. Peki, Başakşehir-Viking maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, Başakşehir-Viking maçı canlı yayın kanalı ve detayları...