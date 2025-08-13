Haberler Yaşam Haberleri Başakşehir-Viking maçı canlı izle! Başakşehir-Viking maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 13.8.2025 16:29

Başakşehir-Viking maçı canlı izle! Başakşehir-Viking maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Konferans Ligi’nde mücadele eden Başakşehir, sahasında Norveç ekibi Viking ile karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, temsilcimizin oynayacağı bu kritik mücadeleyi şifresiz izleyip izleyemeyeceğini araştırıyor. Peki, Başakşehir-Viking maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, maçın detayları...

Başakşehir-Viking maçı canlı izle! Başakşehir-Viking maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Avrupa arenasında yoluna devam eden Başakşehir, Konferans Ligi'nde Viking'i konuk edecek. Taraftarlar, heyecanla beklenen mücadelenin yayın bilgilerini ve maç saatini öğrenmek istiyor. Peki, Başakşehir-Viking maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, Başakşehir-Viking maçı canlı yayın kanalı ve detayları...

BAŞAKŞEHİR-VİKİNG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Karşılaşma 13 Ağustos Çarşamba günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak ve Sırp hakem Milos Milanovic düdük çalacak.

Müsabaka TRT 1'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Başakşehir-Viking maçı canlı izle!

Başakşehir – Viking ve PSG – Tottenham maçları TRT 1'in resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

BAŞAKŞEHİR NASIL TUR ATLAR?

İlk maçı deplasmanda 1-0 geriye düşmesine rağmen 3-1'lik skorla kazanan turuncu-lacivertliler, rövanşta galip gelmesi, beraberlik alması veya tek farklı yenilmesi halinde play-off turuna adını yazdıracak. Viking'in 2 farklı galibiyetinde ise maç uzatmalara gidecek. Norveç ekibinin 3 veya daha fazla farkla kazanması durumunda tur atlayan taraf konuk ekip olacak.

PLAY-OFF TURUNDAKİ MUHTEMEL RAKİP

Bu eşleşmenin galibi, play-off turunda Spartak Trnava (Slovakya) ile Universitatea Craiova (Romanya) arasındaki karşılaşmanın kazananıyla karşı karşıya gelecek. Craiova, evinde oynadığı ilk maçı 3-0 kazanarak avantajı eline geçirdi.

Başakşehir'de sakatlığı bulunan Kamerunlu orta saha oyuncusu Olivier Kemen, rövanş mücadelesinde forma giyemeyecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
Başakşehir-Viking maçı canlı izle! Başakşehir-Viking maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz