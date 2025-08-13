Başakşehir-Viking maçı canlı izle! Başakşehir-Viking maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Avrupa arenasında yoluna devam eden Başakşehir, Konferans Ligi'nde Viking'i konuk edecek. Taraftarlar, heyecanla beklenen mücadelenin yayın bilgilerini ve maç saatini öğrenmek istiyor. Peki, Başakşehir-Viking maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, Başakşehir-Viking maçı canlı yayın kanalı ve detayları...
Karşılaşma 13 Ağustos Çarşamba günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak ve Sırp hakem Milos Milanovic düdük çalacak.
Müsabaka TRT 1'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
İlk maçı deplasmanda 1-0 geriye düşmesine rağmen 3-1'lik skorla kazanan turuncu-lacivertliler, rövanşta galip gelmesi, beraberlik alması veya tek farklı yenilmesi halinde play-off turuna adını yazdıracak. Viking'in 2 farklı galibiyetinde ise maç uzatmalara gidecek. Norveç ekibinin 3 veya daha fazla farkla kazanması durumunda tur atlayan taraf konuk ekip olacak.
Bu eşleşmenin galibi, play-off turunda Spartak Trnava (Slovakya) ile Universitatea Craiova (Romanya) arasındaki karşılaşmanın kazananıyla karşı karşıya gelecek. Craiova, evinde oynadığı ilk maçı 3-0 kazanarak avantajı eline geçirdi.
Başakşehir'de sakatlığı bulunan Kamerunlu orta saha oyuncusu Olivier Kemen, rövanş mücadelesinde forma giyemeyecek.