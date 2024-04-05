Başakşehir’de 3 milyon TL’lik kuyumcu soygunu!

İstanbul'da, dün sabah saatlerinde Kayabaşı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarındaki kuyumcuya gelen silahlı ve kar maskeli 4 kişi, dükkanın kepenklerini uzaktan kumandayla açtı.

3 MİLYON TL'LİK ALTINLA KAÇTILAR

Levyeyle kapıyı kırdıktan sonra içeriye giren şüpheliler, yaklaşık 3 milyon lira değerindeki altınları alarak kaçtı.

KEPENGİ KUMANDA İLE AÇTILAR

Zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı, kepengin kumandayla açılması dolayısıyla kuyumcunun eski çalışanlarının da sorgulanacağı öğrenildi.

SOYGUN ANI KAMERADA

Soygun anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kamera kaydında sitenin güvenlik görevlisinin şüphelilere müdahale etmeye çalıştığı görülüyor.

GÜVENLİK GÖREVLİSİNE SİLAH DOĞRULTTULAR

Görüntülerde görevlinin zanlıların üzerine yürümesi, kendisine silah doğrultulduğunda copunu sallaması ve daha sonra şüphelilerin olay yerinden kaçması yer alıyor.