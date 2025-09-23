Başakşehir’de feci kaza! Bariyerden kopan demir aracı deldi geçti: Şoförün bacağına ok gibi saplandı

BACAĞINA OK GİBİ SAPLANDI

Çarpmanın şiddetiyle bariyerlerden kopan demir, aracın içinden geçerek kadın sürücünün bacağına saplandı ve aracın arka kısmından çıktı. Olayı gören vatandaşlar hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri demiri keserken, sağlık ekipleri de kadına ilk müdahaleyi yaptı.