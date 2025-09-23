Başakşehir’de feci kaza! Bariyerden kopan demir aracı deldi geçti: Şoförün bacağına ok gibi saplandı

Feci kaza saat 07.30 sıralarında Başakşehir Uğur Mumcu Caddesi Şahintepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil önce yol kenarındaki direğe, ardından da inşaat için çevrilen bariyerlere çarptı.
BACAĞINA OK GİBİ SAPLANDI
Çarpmanın şiddetiyle bariyerlerden kopan demir, aracın içinden geçerek kadın sürücünün bacağına saplandı ve aracın arka kısmından çıktı. Olayı gören vatandaşlar hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri demiri keserken, sağlık ekipleri de kadına ilk müdahaleyi yaptı.