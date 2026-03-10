Haberler Yaşam Haberleri Başakşehir'de İSKİ aracı can aldı!
Giriş Tarihi: 10.03.2026 20:36

Başakşehir'de İSKİ aracı can aldı!

Başakşehir'de İSKİ'ye ait su tankerinin çarptığı Şadiye Ordo (60) hayatını kaybetti. Kamyon şoförü Halil İbrahim D. gözaltına alındı.

DHA
Başakşehir’de İSKİ aracı can aldı!
  • ABONE OL

Kaza, saat 16.00 sıralarında Altınşehir Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinden İSKİ'ye ait 34 NBL 537 plakalı su tankeri, yolun karşısına geçmeye çalışan Şadiye Ordo'ya çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ordo'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Ordo'nun cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından morga kaldırıldı.

Kazanın ardından su tankerinin şoförü Halil İbrahim D. gözaltına alınırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Başakşehir'de İSKİ aracı can aldı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz