Başakşehir’de kan donduran olay: Moldovalı personeli işkence yaparak öldürdüler!

Ziya Gökalp Mahallesi Aymakop Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi'nde 23 Eylül'de meydana gelen olayda bir firmada çalışan Moldava uyruklu Nicolai Palamarcıuc'u iş yerinin üst katına zorla çıkarıldığını görenler polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Y.K.A., K.Ç., C.Ç. ve R.K. isimli kişiler tarafından iş yerinin üst katına çıkarılan Palamarcıuc'un elleri ve ayakları bağlı olarak işkence edilmiş halde buldu. Olay yerine çağırılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Nicolai Palamarcıuc, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.