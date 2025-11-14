Başakşehir’de katliam gibi kaza

İstanbul Başakşehir'de Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yolunda 11 Kasım Salı günü saat 09.00 sıralarında kaza meydana geldi. Arnavutköy istikametinde seyir halinde olan aracın sürücüsü, direksiyon hâkimiyetini kaybedip karşı şeride geçti. Sürücünün karşı yönden gelen araçla kafa kafaya çarpışmasıyla facia yaşandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle araçta sıkışan yaralılar çıkarılarak ambulanslarla hastaneye götürüldü. Otomobilde bulunan 3 kişiden Gönül Gayrinal (47) ve oğlu Yunus Gayrinal (21) tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayda ağır yaralanan diğer oğlu Y.G.'nin ise tedavisi sürüyor. Kazaya neden olduğu ileri sürülen sürücünün gözaltında olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kazada yakınlarını kaybeden Şahin Gayrinal, yaşadıkları acıyı şu sözlerle anlattı: "Aracı Yunus kullanıyordu. Katliam gibi bir kaza olmuş. Karşı taraftan gelen araç onların yoluna geçti, çarpışma orada gerçekleşti. Yunus ve Gönül'ü kaybettik. Y.G. hâlâ hastanede, çok şükür hayati tehlikesi yok. Bu kaza bizi perişan etti, bir aileyi yok etti. Gönül'ün iki küçük kızı var, biri 12, biri 7 yaşında. Hastanede 'Annem öldü mü, gelmeyecek mi?' diye sordular. Bu şahsın en ağır cezayı almasını istiyoruz."