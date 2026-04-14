Başakşehir’de korkutan kaza: Hafriyat kamyonu devrildi!

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Çarpmanın etkisiyle kamyonun dorsesinde bulunan hafriyat toprağı cadde üzerine dökülürken, yolun gidiş ve geliş istikametinde birer şerit trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kazada herhangi bir yaralanma olmadığını belirledi. Polis ekipleri kaza noktasında geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise çevrede genel kontrolü sağladı. Devrilen kamyon ve yola saçılan hafriyat nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.