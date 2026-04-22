Başakşehir’de kuyumcuya soygun girişimi: 1 şüpheli gözaltına alındı

Olay Başakşehir Kayabaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İki şüpheli, bir kuyumcuya soygun amacıyla geldi. Kuyumcu, durumu fark etmesiyle birlikte soygunculara müdahale ederek yardım çığlıkları attı. Bunun üzerine panikleyen şüpheliler, soygunu yapamadan hızla uzaklaştı.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ YAKALANDI

Yaşananlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, ihbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışma sonucunda şüphelilerden biri yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.