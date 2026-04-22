Haberler Yaşam Haberleri Başakşehir’de kuyumcuya soygun girişimi: 1 şüpheli gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 22.04.2026 10:19

Başakşehir’de bir kuyumcuya soygun amacıyla giren 2 şüpheli, kuyumcunun yardım çığlıkları üzerine panikleyerek kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, bir şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay Başakşehir Kayabaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İki şüpheli, bir kuyumcuya soygun amacıyla geldi. Kuyumcu, durumu fark etmesiyle birlikte soygunculara müdahale ederek yardım çığlıkları attı. Bunun üzerine panikleyen şüpheliler, soygunu yapamadan hızla uzaklaştı.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ YAKALANDI

Yaşananlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, ihbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışma sonucunda şüphelilerden biri yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.

