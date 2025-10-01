Haberler Yaşam Haberleri Başakşehir'de plastik malzeme deposundaki yangın söndürüldü
Giriş Tarihi: 1.10.2025 01:35

Başakşehir'de plastik malzeme deposundaki yangın söndürüldü

İstanbul Başakşehir'de Metal İş Sanayi Sitesi'nde plastik malzemelerin olduğu 2 katlı depoda çıkan yangın, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

DHA
Yangın, saat 23.00 sıralarında Başakşehir İkitelli Metal İş Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iş yerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, plastik malzemelerin olduğu iki katlı depodan alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

ALEVLER KISA SÜREDE TÜM İŞ YERİNİ SARDI

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bu sırada alevler tüm iş yerini sardı. Olay yerine gelen itfaiye kipleri, farklı noktalardan yangına müdahale etti. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri de hazır bekledi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, iş yerinde hasar oluştu. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

