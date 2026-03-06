Başakşehir’de Ramazan coşkusu

Başakşehirliler sahne programları, teknoloji deneyim alanı, kültür turları, mukabeleler, çocuk etkinlikleri gibi çeşitli programlarla, ramazan ayını verimli şekilde geçiriyor. Başakşehir Belediyesi, "Ramazan'da bir başka şehir" mottosuyla çeşitli etkinliklerle öne çıkıyor. Başakşehir Kent Meydanı'nda çeşitli program ve etkinlikler düzenleniyor. Ramazan boyunca her akşam Kur'an-ı Kerim tilavetleri, ilahi ve ezgi dinletileri, musiki meşkleri, konserler, şiir geceleri, mehter gösterileri ve söyleşiler düzenleniyor.

Uğur Işılak, İbrahim Sadri, Ömer Karaoğlu, Dursun Ali Erzincanlı, Mustafa Cihat, Mustafa Demirci, Resul Aydemir, Sedat Anar, Nurullah Genç ve Mustafa Karataş başta olmak üzere birçok isim programlarda yer alıyor. İftar sonrası çocuklar için Ramazan davulcusu, Nasreddin Hoca, Karagöz ile Hacivat, meddah, illüzyon ve Başakgiller gösterileri gibi çeşitli programlar sahneleniyor. Ramazan ayı boyunca Başakşehir Düşünce Akademisi'nde Prof. Dr. Ömer Miraç Yaman, Muhammed Yazıcı, Ramazan Kayan ve Nazan Aygün'ün katılımıyla Ramazan'a özel eğitim atölyeleri düzenleniyor. Şehir Sanat Ramazan Atölyeleri'nde her yaştan sanatsevere yönelik etkinlikler gerçekleştirilirken, kültür turlarıyla vatandaşlar İstanbul'un tarihi ve manevi zenginliklerini keşfediyor. Çocuklar için Çocuk Kitapları Fuarı düzenlenirken Başakşehir Kadın Aktivite Merkezi (BAKMER), Şehir Sanat, Emin Saraç Kültür Merkezi, Necdet Yıldırım Kültür Sanat Merkezi ve Bahçeşehir BAKMER'de hafta içi her gün kadınlara özel Tefsirli Mukabele Programı düzenleniyor. Ayrıca ilçedeki 11 Kültür Yaşam Merkezi ile Sezai Karakoç Gençlik Merkezi de mukabele programlarına ev sahipliği yapıyor. Başakşehir Ramazan Etkinlikleri kapsamındaki tüm programlara ilişkin ayrıntılı bilgiye "Başakşehirli" Mobil Uygulaması üzerinden ulaşılabiliyor.

TEKNOLOJİK DENEYİM ALANI YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

Başakşehir Kent Meydanı'nda kurulan Teknoloji Deneyim Alanı, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Sadece çocukların değil yetişkinlerin de ilgi gösterdiği alan, her yaştan katılımcıyı teknolojiyle buluşturarak renkli görüntülere sahne oluyor. Öte yandan Ramazan öncesi hizmete alınan Başakşehir VR Tema Park da teknolojiseverler tarafından büyük ilgi görüyor. Başakşehir Belediyesi yerleşkesi içerisinde yer alan ve 850 metrekare alana kurulan merkez, Türkiye'nin en büyük sanal gerçeklik temalı parklarından biri olma özelliği taşıyor. Mobil Etkinlik Alanı'nda ise oyunlarla eğlenen komşular aynı zamanda "Başakşehirli" mobil uygulaması üzerinden puan topluyor. Ramazan boyunca etkinlik alanındaki mobil uygulama standında karekod okutan Başakşehirliler, kura ile umre ve Kudüs ziyareti kazanma imkanı da elde edeceği öğrenildi.

"RAMAZAN MANEVİYATIYLA , HUZURUYLA , YARDIMLAŞMA İLE GÜZELLİĞİ İLE YAŞANIYOR

Ramazan Ayı etkinlikleri ile ilgili konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Başakşehir'de Ramazan bir başka yaşanıyor. Burada özellikle komşularımız, ortam çok güzel. Buraya ziyarete gelen her bir komşumuzun da mutluluğunu, heyecanını, özellikle çocukların heyecanını burada fazlasıyla hissediyoruz. Bu beni çok mutlu ediyor. Çocuk eğlenceleri ile, Ramazan çadırlarıyla, sahne programlarıyla Başakşehir'de Kayaşehir Meydanı'ndayız. Sadece Başakşehir'deki komşularımız değil, İstanbul'dan, çevre şehirlerden de buraya ziyarete gelen özellikle de Ramazan'ı burada dolu dolu yaşayan vatandaşlarımız var. Onlara da teşekkür ediyoruz. Bugün hava çok güzel. Gerçekten havanın güzelliği ile birlikte alanda vatandaşlarımızla birlikte burada o mutluluğu da yaşamış oluyoruz. Başakşehir'imizde Ramazan, maneviyatıyla, huzuruyla, yardımlaşmasıyla, güzelliğiyle, mutluluğuyla çok başka yaşanıyor. İnşallah buradan duamız ve temennimiz Başakşehir'imizden mazlum coğrafyadaki kardeşlerimize. Başta Filistin'li kardeşlerimize. Her birine Rabbim inşallah Ramazan'ı ve Bayram'ı kurtuluşla, o kardeşlerimizin de mutluluğuyla inşallah sonuçlandırsın. Duamız ve temennimiz o kardeşlerimiz için. Buradan duyuruyoruz. İstanbul'daki, tüm şehirlerdeki vatandaşlarımıza Başakşehir'de Ramazan'ı yaşamak için sizleri de buraya, Başakşehir'e bekliyoruz" dedi.