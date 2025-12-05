Haberler Yaşam Haberleri Başakşehir’de zincirleme kaza: 2 ölü, 6 yaralı!
Giriş Tarihi: 5.12.2025 21:44

Başakşehir'de 4 araç zincirleme şekilde kazaya karıştı. Meydana gelen olayda, araçlarda bulunan 2 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi ise yaralandı. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

DHA Yaşam
Kaza, Başak Mahallesi Mahmutbey Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri, aynı yönde ilerleyen 2 araca çarptıktan sonra refüjü aşarak karşı şeride geçti.

Ters istikametten gelen hafif ticari araca çarpan beton mikseri devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri araçlarda sıkışan yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı.

Hafif ticari araçta bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiği kazada 6 kişi de yaralandı. Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

