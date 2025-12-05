Başakşehir’de zincirleme kaza: 2 ölü, 6 yaralı!

Ters istikametten gelen hafif ticari araca çarpan beton mikseri devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri araçlarda sıkışan yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı.