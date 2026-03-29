Başgardiyan Hayal Alkış evinde ölü bulundu

Aydın'da Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli Başgardiyan Hayal Alkış (46), evinde ölü bulundu. Genç kadın ile aynı kurumda çalışan ve gönül ilişkileri olduğu öğrenilen Serkan Vergili (37), sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf etti. Olay, dün sabah saatlerinde Nazilli ilçesi Zafer Mahallesi'nde bir apartmanın en üst katında meydana geldi. Başgardiyan Hayal Alkış'a ulaşamayan yakınlarının ihbarıyla adrese giden polis ve sağlık ekipleri, bir süre önce boşandığı öğrenilen Alkış'ı yatağında cansız halde buldu. Vücudunda darp izlerine rastlanan Alkış'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp morguna götürüldü.

SEVGİLİSİ CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Olaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, Nazilli Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli gardiyan olduğu öğrenilen evli ve 3 çocuk babası Serkan Vergili'yi gözaltına aldı. Cinayeti işlediğini itiraf eden şüphelinin ifadesinde, "Hayal ile 2 yıldır ilişkimiz var. Son 6 aydır ayrılmak istediğimi söylesem de ayrılmayı reddediyordu. Eşimden ayrılmam için baskı kurup ilişkimizi eşime anlatacağını söyledi. Arabada tartışmaya başladık. Daha sonra başkalarıyla da beraber olduğunu söyledi. Kendimi kaybettim ve olayı gerçekleştirdim" dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Vergili kasten öldürme suçundan Serkan Vergili tutuklandı.