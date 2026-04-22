Başhekimin notlarından çıktı: Çanakkale’de kusursuz işleyen hastane ağı vardı

Giriş Tarihi: 22.04.2026

Çanakkale Savaşları Enstitüsü tarafından yürütülen araştırma kapsamında Çanakkale Savaşları'nın tıbbi bilançosuna ait belge 111 yıl sonra ortaya çıkarıldı. Enstitü Müdürü Utkan Emre Er, "'1915 tarihli bu rapor doğrudan 3. Kolordu ve Şimal Grubu Başhekimi Ali Rıza tarafından kaleme alınmış. Sadece 3. Kolordu'nun savunduğu harp sahasından 41 bin 471 yaralı toplanarak kayıt altına alınmış. Bu askerlerden 40 binden fazlası hastanelere sevk edilirken 2 bin 549 asker hastane koğuşlarında şehit düşmüş.

Bu rakamlar Çanakkale'deki destanın yalnızca siperlerde değil, hastane çadırlarında da olağanüstü bir mücadeleyle yazıldığını kanıtlıyor. Bu evrak, Osmanlı ordusunun lojistik ve sağlık yapılanmasındaki gücünü de ortaya koymaktadır" dedi. Er, askeri hastanelerin sadece Çanakkale merkez ile sınırlı kalmadığını aktararak "Lapseki, Biga ve Ezine gibi farklı konumlarda sağlık tesisleri kurulmuş. Durumu ağır olanlar deniz yoluyla İstanbul'daki hastanelere sevk edilmiş. Muharebe döneminde bölgede kusursuz işleyen bir askeri hastane ağının varlığı görülmüş oluyor" diye konuştu.

