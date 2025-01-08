Başı ezilerek öldü, asli kusurlu bulundu

İstanbul Bakırköy'de bir petshopta çalışan evli ve bir çocuk babası Hakan Bıyık (40) geçtiğimiz eylül ayında mama dağıtmak üzere elektrikli bisikletiyle yola çıktı. Bir süre sonra seyir halindeyken Fatih K. idaresindeki beton mikserinin kendisine çarpması sonucu savruldu ve başı ezildi. Ağır yaralanan Bıyık, saniyeler içerisinde hayatını kaybetti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerinde çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında istenen Adli Tıp Kurumu raporunda şüpheli Fatih T.'nin kusurunun bulunmadığı, Hakan Bıyık'ın ise asli kusurlu olduğu yer aldı. Dosyaya takipsizlik verildi. Müşteki sıfatıyla yer alan Esra Bıyık'ın avukatı aracılığıyla karara itiraz ettiği öğrenildi.