Giriş Tarihi: 20.04.2026 11:30

Başıboş köpekler Üsküdar'da dehşet saçtı! “Kendimi binaya zor attım” diyen mahalleli isyan etti

Üsküdar'ın Burhaniye ve Kısıklı mahallelerinde sokak köpeklerinin sürü halinde dolaşması vatandaşları tedirgin etti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde köpeklerin park halindeki bir aracın tamponuna zarar verdiği ve bir vatandaşı kovaladığı anlar yer aldı.

İHA Yaşam
Üsküdar'da sokak köpeklerinin sürü halinde dolaşarak park halindeki bir araca zarar verdikleri anlar mahalle sakinlerinde paniğe yol açtı. Öte yandan köpeklerin bir vatandaşı da kovalarken olay, mahallede sabah ve akşam saatlerinde sıkça yaşanan köpek saldırılarını bir kez daha gözler önüne serdi. Görüntülerde köpeklerin bir araca zarar verdiği; ardından bir vatandaşı kovaladığı ve vatandaşın panik halinde uzaklaşmaya çalıştığı görüldü.



"KÖPEKLERİ 'ALIYORUZ' DİYORLAR, GÖTÜRÜYORLAR, KISIRLAŞTIRIP AYNI YERE BIRAKIYORLAR"

Mahalle sakinlerinden Ebru Üstaş, mahalledeki başıboş köpek sorununun yıllardır devam ettiğini belirterek, "Ben çocukluğumdan beri bu mahallede yaşıyorum. Bu köpekler bizim ciddi sıkıntımız. Bana da birkaç sefer saldırdı. Böyle grup şeklinde geziyorlar. Köpekleri alıyoruz diyorlar, götürüyorlar, kısırlaştırıp aynı yere bırakıyorlar. Biz böyle olmasını istemiyoruz. Bu sorun on senedir var, hiç bitmedi. Can havliyle kendimi bir binanın içine attım. Zillere bastım, birisi kapıyı açtı da öyle kurtuldum" şeklinde konuştu.



"SOKAK HAYVANLARININ DAHA GÜVENLİ ALANLARA ALINMASINI İSTİYORUZ"

Bir diğer mahalle sakini Vesile Büyüktürk ise sabah saatlerinde işe giderken saldırıya uğradığını belirterek, "Sabah çok erken bir saat işe gidiyorum ve burada birkaç kez köpeklerin saldırısına uğradım. Gerçekten çok korkutuyor. Biz hayvanları seviyoruz ama bu sokak hayvanlarının daha güvenli alanlara alınmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı. Büyüktürk, eski Alman Hastanesi çevresinde ise 10-15 köpeğin sürü halinde dolaştığına dikkat çekti.



"SABAHLARI OKULA GİDERKEN ÇOK KORKUYORUZ"

Mahallede yaşayan çocuklardan Bahar Terzioğlu da korku yaşadıklarını belirterek, "Sabahları okula giderken çok korkuyoruz. Çünkü köpekler saldırıyor. Sokaklara oyun oynamaya çıkamıyoruz" dedi. Emirhan Üstbaş ise yaşanan panik anlarına dikkat çekerek, "İnsanlar ne yapacağını bilmiyor. Kaçınca köpekler kovalıyor. O an herkes korkudan kaçmaya çalışıyor" şeklinde konuştu. Mahalle sakinleri, sokak köpekleriyle ilgili kalıcı çözüm bulunmasını isteyerek yetkililere çağrıda bulundu.

