Başıboş köpekler Üsküdar'da dehşet saçtı! “Kendimi binaya zor attım” diyen mahalleli isyan etti





"KÖPEKLERİ 'ALIYORUZ' DİYORLAR, GÖTÜRÜYORLAR, KISIRLAŞTIRIP AYNI YERE BIRAKIYORLAR"

Mahalle sakinlerinden Ebru Üstaş, mahalledeki başıboş köpek sorununun yıllardır devam ettiğini belirterek, "Ben çocukluğumdan beri bu mahallede yaşıyorum. Bu köpekler bizim ciddi sıkıntımız. Bana da birkaç sefer saldırdı. Böyle grup şeklinde geziyorlar. Köpekleri alıyoruz diyorlar, götürüyorlar, kısırlaştırıp aynı yere bırakıyorlar. Biz böyle olmasını istemiyoruz. Bu sorun on senedir var, hiç bitmedi. Can havliyle kendimi bir binanın içine attım. Zillere bastım, birisi kapıyı açtı da öyle kurtuldum" şeklinde konuştu.