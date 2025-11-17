Başıboş yolda koşarken araçla çarpışan at öldü

Adana'da başı boş ve hızlı bir şekilde yolda koşan at, kavşakta hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada at yaşamını yitirdi. Polis, atın sahibini bulmak için çalışma başlattı.

SAHİBİ ARANIYOR

Kaza, 3 Kasım'da Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, kavşağa girdiği sırada; hızla koşan ve arkasında arabası bulunan başıboş bir at ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle yaralanan at, savrularak kanlar içinde yere yığıldı. Hafif ticari araçta ise hasar meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye polis ve belediyede görevli veteriner hekim sevk edildi. Yapılan kontrolde atın öldüğü belirlendi. Öte yandan güzergahtaki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis, Ali Hocalı Mahallesi'ndeki bir evden ayrıldığı değerlendirilen atın sahibini tespit etmek için çalışma başlattı.