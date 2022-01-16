Basın Camiasının ve İzmit’in en onurlu günü kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ilk kez 16 Ocak 1923'te İzmit'te düzenlediği basın toplantısının 98'nci yıl dönümü olan 16 Ocak Basın Onur Günü, her yıl olduğu gibi bu yıl da toplantının düzenlendiği Kasr-ı Humayün Müzesinde anıldı. Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti ev sahipliğinde yapılan etkinliğe kent protokolü katılım gösterdi. Sabah saatlerinde Kültür Tepesinde bulunan Atatürk Anıtına çelenk bırakılması ile başlayan tören, daha sonra Kasr-ı Humayün'ün bahçesinde devam etti.

KENT PROTOKOLÜ ORADAYDI

Programa Kocaeli Vali Yardımcısı Dursun Balaban, Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, AK Parti il Başkanı Mehmet Ellibeş, BBP İl Başkanı Remzi Kaya, İzmit Kent Konseyi Başkanı Başkanı Hüseyin Erol, YRP İzmit ilçe Başkanı Musa Kahya, BBP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Aladağ ve Gazeteciler katıldı.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK DERNEĞİ"

Törenin ilk konuşmasını ev sahibi Kocaeli Gazeteciler Cemiyet Başkanı Cemal Kaplan gerçekleştirdi. Kaplan konuşmasında, "16 Ocak Basın Onur gününü kutlarım. Bu günü tarihin tozlu raflarından çıkaran Sayın Barbaros Tantan, Metin Karan, Bedri Dölkeleş, Yalçın Arslan'a çok teşekkür ediyoruz. Bir belgesel hazırlayıp bu günü bizlere hatırlattı. Kocaeli Gazeteciler Cemiyet Türkiye'nin en büyük derneği. Toplam 509 üyesi var. Tahir Başkan her zaman Kocaeli en önde olmalı derdi. Birlikte çok güzel işlere imza attık. Burada olan STK'lar ile belediyeler ile birlikte çalıştık. 8 dalda eğitim verdik. Drone eğitiminde 180 arkadaşımıza ehliyet verdik. 17 Ağustos Depreminde bizi arayıp sormayan federasyonlara ders niteliğinde deprem bölgelerine yardım götürdük. Bizim Tahir Beyden bir ricamız olacak. Şuan gazeteci arkadaşlarımızın kullandığı geçici bir yer var. Kalıcı bir yer istiyoruz" dedi.

"ULUSAL GÜN OLARAK KUTLANDIĞI GÜNLER GELECEK"

Cemal Kaplan'ın ardından kürsüye İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet çıktı. Cumhuriyetinin temelinin İzmit'te atıldığını belirten Hürriyet, "Ne Onurlu ne mutlu bir gün. Tüm İzmit ve gazeteciler adına çok onurlu. Bu günü basın onur günü olarak kutlamak da onur kaynağı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 16 Ocak'ta fikir özgürlüğünün bir ulusal kaderinde ne kadar önemli olduğunu bu topraklardan haykırmış. Cumhuriyet fikrini ilk defa burada açıklamıştı. Bir kadın başkan olarak, kadınlara seçme ve seçilme hakkını bir gün alacaktır sözünü de buradan söylemiştir. Milletvekili olduğumda 16 Ocak'ın çalışan gazeteciler günün gibi ulusal olarak kutlanmasını teklif etmiştim. O teklif hala komisyonda duruyor. Bu Toplantının ulusal çapta kutlanacağı günler de gelecektir" ifadelerini kullandı.

"NAZIM HİKMETİ VE ZÜBEYDE HANIM'I ANDI"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise, "99 yıl önce bugün burada bir toplantı yapıldı. Cumhuriyet rejiminin paylaşılacağı fikri paylaşıldı. İkinci husus başkentin Ankara olacağıydı. Zor bir dönemdi. Basın günü kamuoyu oluşturmadaki gücüne ne kadar önem verdiğinin açısından önemli bir husus. Kritik meseleler basın ile paylaşılırsa ülkenin yönetim sisteminin bile değişebileceğini o gün orda gördü. Memleket meselelerini ne kadar önemsediği de toplantıdan 2 gün önce annesinin vefat etmesine rağmen bu toplantıya katılması çok daha anlam içeriyor. 99 yıl önce hayatını kaybeden Zübeyde Hanım'ı da buradan anıyorum. Çok önemli bir başka figürümüz daha var. O da 15 Ocak'ta hayatın kaybeden Nazın Hikmet. Onu da anmak istiyorum. Bir yer talebi oldu. Eyvallah onu da bir şekilde ayarlayalım. Size uygun bir yer bulalım. Bir kez daha basın onur gününü kutlarım. Türkiye çapında bir etkinliğe dönüşmesi için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

"BU GÜNE SAHİP OLMAMIZ BİZİ ONURLANDIRIYOR"

Kocaeli Vali yardımcısı Dursun Balaban ise, "99 yıl önce burada Cumhuriyetimizin bir noktada temelleri atılıyordu. Böyle önemi bir güne sahip olmamız bizi onurlandırmaktadır. Bu toplantıda bulunan başta Atatürk olmak Dr. Adnan Adıvar'ı, Velit Ebuzziya'yı, Ahmet Emin Yalman'ı, Falih Rıfkı Atay'ı, Suphi Nuri İleri'yi, Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nu, İsmail Müştak Mayakom'u, Halide Edip Adıvar'ı, Hilal-i Ahmer Başkanı Hamit Bey ile İleri Gazetesinin İzmit muhabiri Hakkı Kılıçoğlu'nu bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ülke yönetimi ile milletimiz arasında çok önemli bir köprü vazifesi gören basınımız, dün olduğu gibi bu günde demokrasi ve Cumhuriyet'in korunmasında önemli bir yere sahiptir. Türk Basını, tarihin her döneminde milletin gözü, kulağı, sesi olma ve kamuoyunun haber alma hakkına katkıda bulunma görevini ilkeli, tarafsız ve gazetecilik anlayışı içerisinde başarı ile yerine getirmiştir. Bu vesile ile gününüz kutlarım" ifadelerini kullandı.