Basın organlarından çadır oyunu! Çadırlar 2 metre arayla kuruluyor

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli 7.7 ve 7.6 depremle yaşadığımız asrın felaketinden 11 il yoğun bir şekilde etkilendi. Deprem felaketinde 41 bin 156 vatandaş hayatını kaybetti.Depremin ilk anından itibaren bölgede yürütülen arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra depremin yaralarının sarılmasına yönelik iyileştirme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

ÇADIRLAR 2 METRE ARAYLA KURULUYOR

Afet bölgelerinde uygun alanlarda oluşturulan tüm çadırkentler sağlık, hijyen ve güvenlik koşulları da göz önüne alınarak, iki çadır arası 2 metre mesafede olacak şekilde kurulduğu bilgisi paylaşıldı. Depremden etkilenen bölgelerde bugüne kadar, 300 bine yakın çadırın kurulumu gerçekleştirildi. Hedef; bu sayının en kısa sürede 350 bine çıkarılması olarak açıklandı.

Kurum ve kuruluşların da görüşleri doğrultusunda yoğun olduğu düşünülen çadırkentler de zaman zaman gerekli seyreltmeler yapıldığı öğrenildi.

Depremin ilk anlarında acil ihtiyaçtan dolayı gerçekleştirilen bölgesel çadır kurulumları üzerinden, 11 ilin tümünde plansız çadırkentler oluşturulduğuna yönelik değerlendirmeler gerçeği yansıtmadığı açıklandı.