Haberler Yaşam Haberleri Basın organlarından çadır oyunu! Çadırlar 2 metre arayla kuruluyor
Giriş Tarihi: 20.2.2023 14:56 Son Güncelleme: 20.2.2023 15:20

Basın organlarından çadır oyunu! Çadırlar 2 metre arayla kuruluyor

AFAD çadırlarının plansız olduğu şeklindeki haberlere ilişkin olarak depremin ilk anlarında acil ihtiyaçtan dolayı gerçekleştirilen bölgesel çadır kurulumları üzerinden, 11 ilin tümünde plansız çadırkentler oluşturulduğuna yönelik değerlendirmeler gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Basın organlarından çadır oyunu! Çadırlar 2 metre arayla kuruluyor

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli 7.7 ve 7.6 depremle yaşadığımız asrın felaketinden 11 il yoğun bir şekilde etkilendi. Deprem felaketinde 41 bin 156 vatandaş hayatını kaybetti.Depremin ilk anından itibaren bölgede yürütülen arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra depremin yaralarının sarılmasına yönelik iyileştirme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

ÇADIRLAR 2 METRE ARAYLA KURULUYOR

Afet bölgelerinde uygun alanlarda oluşturulan tüm çadırkentler sağlık, hijyen ve güvenlik koşulları da göz önüne alınarak, iki çadır arası 2 metre mesafede olacak şekilde kurulduğu bilgisi paylaşıldı. Depremden etkilenen bölgelerde bugüne kadar, 300 bine yakın çadırın kurulumu gerçekleştirildi. Hedef; bu sayının en kısa sürede 350 bine çıkarılması olarak açıklandı.
Kurum ve kuruluşların da görüşleri doğrultusunda yoğun olduğu düşünülen çadırkentler de zaman zaman gerekli seyreltmeler yapıldığı öğrenildi.

Depremin ilk anlarında acil ihtiyaçtan dolayı gerçekleştirilen bölgesel çadır kurulumları üzerinden, 11 ilin tümünde plansız çadırkentler oluşturulduğuna yönelik değerlendirmeler gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'li belediyeden vicdanları yaralayan karar!
CHP'li Lütfü Savaş'ın 4 yıl önce yaptığı şov tepki çekti: Kentsel dönüşüm karşıtı miting bile düzenlemiş
Riskli yapılar için 2 seçenek! Bakanlığa başvurup test yaptırabilirsiniz
SON DAKİKA: Bakan Özer deprem bölgesinde okulların ne zaman açılacağını açıkladı!
Hocaların hocası Halit Demir büyük şok! Dolandırıcıların kurbanı oldu
CHP'li Belediye Başkanı 'Vicdanım rahat' demişti! Erzin'de işin aslı ortaya çıktı
Aç kalktılar
Son dakika | F-16 meselesiyle ilgili Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama: Şartlı satışa sıcak bakamayız
Normalleşmeyelim!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Basın organlarından çadır oyunu! Çadırlar 2 metre arayla kuruluyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA