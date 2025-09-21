Başına çöp poşeti geçirilmiş halde bulundu: Esrarengiz olayda son görüntüsü ortaya çıktı!

GELİŞ GÜZERGAHI TESPİT EDİLDİ

Amriev'in üstünden çıkan İstanbul Kart'ı incelemeye alan polis ekipleri, geriye dönük güvenlik kamera görüntüleri üzerinde de çalışma başlattı. Çalışmalarda Amriev'in Bahçeköy'de özel bir yurtta kaldığı bilgisine ulaşıldı. Olaydan saatler önce Mecidiyeköy'de bir kırtasiyeye girdiği belirlenen Amriev'in elinde bir kağıtla kırtasiyeden çıkarak kaldığı yurda gittiği, daha sonra da Mecidiyeköy'den otobüse binerek Hacıosman'da indiği tespit edildi.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Hacıosman'da tekrar İETT otobüsüne binen Amriev'in Bahçeköy'de indiği ve kaldığı yurda girdiği bilgisine ulaşıldı. Amriev'in yurtdışında yaşayan kuzeninin ise son olarak bankaya para çekmeye gittiğini bildiğini ve bir daha da kendisinden haber alamadığını söylediği öğrenildi. Ele geçirilen bulgular sonucu derinleştirilerek devam eden çalışmalarda, Usman Amriev'in, akşam saatlerinde yurttan yalnız çıktığı tespit edildi. Yapılan incelemede Amriev'in ölü bulunduğu yere yalnız geldiği ve yanında kimsenin olmadığı öğrenildi. Adli Tıp Kurumunda otopsisi tamamlanan Usman Amriev'in hayatına son verdiği bilgisine ulaşıldı. Diğer yandan Amriev'in son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Amriev'in Bahçeköy'de kaldığı yurda girdiği, elinde kağıt olduğu ve akşam saatlerinde yurttan çıkarak gözden kaybolduğu görülüyor.