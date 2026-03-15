Başka Mustafa’lar ölmesin başka yürekler yanmasın

Aksaray'da, geçen Salı kuzeninin rahatsız ettiği gerekçesiyle konuşmaya gittiği akranı R.T. tarafından bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki Mustafa Yağız Edik'in babası Osman Edik, duygularını SABAH'a anlattı.20 yıllık eğitimci olduğunu ve yüzlerce çocuğun hayatına dokunduğunu söyleyen Edik, "Öğrencilerimi ve kendi çocuklarımı güzel bir şekilde eğitip vatana-millete hayırla hizmet etmeleri için yetiştirmeye, insanlara karşı saygıyı ve iyi insan olmayı öğretmeye çalıştım. Mustafa'm akşam işten geldi ve evde oturuyordu. Kuzeni arayıp rahatsız edildiğini söyleyince, 'merak etme ben çocukla konuşurum' deyip onunla buluşmuş. Konuşup, ortak bir yol bulup ayrılmışlar. Ancak çocuk mesajlarla kendisine ve ailesine küfür edince dayanamamış tekrar çağırdığı konuma gitmiş. Gittiğinde de zaten bıçaklanarak öldürülmüş. Oğlum, hiç tanımadığı bir çocuk tarafından sokak ortasında kalbinden bıçaklanarak öldürülmeyi hak etmedi. Akran dehşetlerine çözüm bulunması için daha kaç Mustafa ölecek? Bir öğretmen olarak başka Mustafa'lar ölmesin istiyorum.

