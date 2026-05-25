Başkan Büyükkılıç’tan Kurban Bayramı müjdesi: Tramvaylar 4 gün ücretsiz

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşların şehir içi ulaşımını kolaylaştıracak önemli bir uygulamayı hayata geçiriyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bayram süresince raylı sistem araçlarının ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.

Başkan Büyükkılıç, yaptığı açıklamada uygulamanın Kurban Bayramı'nın birinci günü olan 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü başlayacağını belirterek, 30 Mayıs Cumartesi günü saat 23.59'a kadar vatandaşların tramvaylardan ücretsiz yararlanabileceğini ifade etti.



Bayram ziyaretlerinin daha rahat ve konforlu gerçekleşmesini amaçladıklarını kaydeden Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin sadece altyapı ve ulaşım yatırımlarıyla değil, sosyal belediyecilik anlayışıyla da vatandaşların yanında olmaya devam ettiğini söyledi.

Büyükkılıç, "Hemşehrilerimizin bayramı huzur içerisinde geçirmesi, aile ziyaretlerini daha kolay gerçekleştirmesi için ulaşım alanında gerekli tüm tedbirleri alıyoruz. Bayram boyunca tramvaylarımız ücretsiz olarak hizmet verecek. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı bayramlar diliyorum" dedi.

Bayram süresince şehir içi hareketliliğin artacağına dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, sürücülere de trafik kurallarına uyma çağrısında bulundu. Vatandaşların dikkatli ve duyarlı hareket etmesinin önemine işaret eden Büyükkılıç, "Bayram sevincinin hüzne dönüşmemesi için tüm sürücülerimizin trafik kurallarına azami hassasiyet göstermelerini rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.



Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz tramvay uygulamasıyla birlikte bayram boyunca şehir içi ulaşımın rahatlatılması ve vatandaşların ziyaretlerini daha güvenli, hızlı ve ekonomik şekilde gerçekleştirmesi hedefleniyor.