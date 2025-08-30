Başkan Çerçioğlu‘ndan bütçeye destek! Halk Ege Et’te büyük indirim

Vatandaşları güvenilir, hijyenik ve uygun fiyatlı ürünler ile buluşturan Halk Ege Et şubelerinde 30 Ağustos'a özel indirim uygulandı. Et ürünlerinde sağlanan indirimler, Aydınlı vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Şubeler, gün boyunca alışveriş yapmak isteyen vatandaşlarla dolup taştı. Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde düzenlenen indirimler, ailelerin bütçelerine katkı sağladı. Vatandaşlar, Halk Ege Et'ten

duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti.

"HALK EGE ET ÇOK GÜZEL BİR UYGULAMA"

Halk Ege Et gibi hizmetlerin tüm Türkiye'ye yayılması gerektiğini belirten Fatma Ertekin, "Çok güzel bir uygulama, keşke Türkiye'nin her şehrinde olsa. Eskişehirliyim, keşke oraya da açılsa böyle bir imkan. Bu Aydın halkının hayvanlarının tekrar Aydınlılara uygun fiyatlarla mal edilmesi için yapılan bir

uygulama, çok da güzel" dedi. Halk Ege Et'in ürünlerini gönül rahatlığı ile tükettiklerini ifade eden Sevinç Yıldırım ise "Uygulamadan memnunum, Halk Ege Et'in uygulaması iyi. Ekmek, et, süt, peynir… Hepsi de vatandaşın. Yararlanıyoruz, gayette iyi" diye konuştu.

ÖZLEM BALKANA TEŞEKKÜR

Aynı zamanda emekli olduğunu belirten Mesut Ertorun, Halk Ege Et'ten memnun olduğunu belirterek, "Halk Ege Et gerçekten vatandaşlar için iyi bir uygulama. Dar gelirli vatandaşlar, emekliler Halk Ege Et'ten yoğunlukla hizmet alıyor. Hizmetleri güzel; beğeniyoruz, alıyoruz. Bu mağazaların, uygulamanın tüm belediyelerde olmasını canı gönülden istiyorum. Çok beğeniyorum Halk Ege Et'i. Emeklilere her zaman yüzde 20 indirim oluyor, o da tabii bizler için bir avantaj. Özlem Başkanı seviyoruz, kendisini takdir ediyoruz; bu mağazaları Aydın genelinde daha çok açmasını diliyoruz. Özlem Başkanımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"HALK EGE ET VATANDAŞLARIMIZ VE EMEKLİLERİMİZ İÇİN OLDUKÇA FAYDALI"

Halk Ege Et'in kaliteli hizmeti ve uygun fiyatlarıyla Aydınlılar için çok büyük bir fırsat olduğunu ifade eden Haluk Öztürk, "Vatandaşlara, bilhassa emekliye Halk Ege Et'in çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Bir emekli olarak Özlem Başkanımıza teşekkür ederim. Uzun zamandır devam eden bir hizmet Halk Ege Et, teşekkür ederiz" diye konuştu.

Halk Ege Et'in başta emekliler olmak üzere tüm vatandaşlar için ulaşılabilir ve uygun fiyatlarla ürünler sunduğunu belirten Adalet Totur, "Kurulduğundan beri gayet memnunuz. Gönül rahatlığıyla alışveriş yapıyoruz, özellikle emekliler için çok güzel" diye konuştu. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkürlerini ileten Kadir Tarlan, "Bugün Halk Ege Et'te özel bir gün var, herkesin faydalanabildiği bir indirim var. Özlem Başkanımıza çalışmalarından dolayı çok teşekkür ederim, böyle bir imkan sunduğu için sağolsunlar" dedi.