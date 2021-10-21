Başkan Dursun Çözüm Merkezi’nde soruları yanıtladı

Bugün Sultangazi Belediyesi'nin Çözüm Merkezi'ni arayan vatandaşları küçük bir sürpriz bekliyordu. Belediye başkanı Abdurrahman Dursun, Çözüm Merkezi'ndeki telefon danışma hattının başına geçerek, gelen aramaları yanıtladı. Telefonun bir ucunda belediye başkanlarının olduğunu fark eden Sultangazililer şaşkınlıklarını gizleyemedi. Vatandaşların taleplerini ve sorunlarını dinleyen başkan Dursun, aldığı istekleri hızla yerine getirilmesi için ilgili birimlere aktardı. Sorunları çözüme kavuşturmak için bizzat çaba harcayan başkan Dursun, daha sonra da telefondaki vatandaşlarla kısa sohbetler gerçekleştirdi.

ÇAĞRI DEĞİL ÇÖZÜM MERKEZİYİZ



Başkan Dursun " Çözüm Merkezi, komşularımızın taleplerini aldığımız, onları memnun etme adına çok gayret gösterdiğimiz, onların Sultangazi'de mutlu ve huzurlu yaşamaları için büyük titizlikle takip ettiğimiz bir yer. Burada vermiş olduğumuz hizmetin çok kaliteli olması için gayret ediyoruz. Vatandaşlarımızın şikâyetlerini en aza indirmek ve onların memnuniyetlerini mümkün olduğunca çoğaltmak için de bütün ekip arkadaşlarımızla gayret ediyoruz. Biz artık çağrı merkezi değil, 'Çözüm Merkezi'yiz" diye konuştu.