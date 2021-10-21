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Giriş Tarihi: 21.10.2021 17:39 Son Güncelleme: 21.10.2021 18:30

Başkan Dursun Çözüm Merkezi’nde soruları yanıtladı

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Başkan Dursun Çözüm Merkezi’nde soruları yanıtladı

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, belediyenin Çözüm Merkezi’ne gelerek telefon danışma hattının başına geçti. Sorunlarını ve taleplerini dile getirmek için Çözüm Merkezi’ni arayan Sultangazililer, başkanlarının sesini duyunca şaşkınlıklarını gizleyemedi. Başkan Dursun, önce vatanaşların taleplerini dinledi ardından da kısa sohbetler gerçekleştirdi.

Bugün Sultangazi Belediyesi'nin Çözüm Merkezi'ni arayan vatandaşları küçük bir sürpriz bekliyordu. Belediye başkanı Abdurrahman Dursun, Çözüm Merkezi'ndeki telefon danışma hattının başına geçerek, gelen aramaları yanıtladı. Telefonun bir ucunda belediye başkanlarının olduğunu fark eden Sultangazililer şaşkınlıklarını gizleyemedi. Vatandaşların taleplerini ve sorunlarını dinleyen başkan Dursun, aldığı istekleri hızla yerine getirilmesi için ilgili birimlere aktardı. Sorunları çözüme kavuşturmak için bizzat çaba harcayan başkan Dursun, daha sonra da telefondaki vatandaşlarla kısa sohbetler gerçekleştirdi.

ÇAĞRI DEĞİL ÇÖZÜM MERKEZİYİZ

Başkan Dursun " Çözüm Merkezi, komşularımızın taleplerini aldığımız, onları memnun etme adına çok gayret gösterdiğimiz, onların Sultangazi'de mutlu ve huzurlu yaşamaları için büyük titizlikle takip ettiğimiz bir yer. Burada vermiş olduğumuz hizmetin çok kaliteli olması için gayret ediyoruz. Vatandaşlarımızın şikâyetlerini en aza indirmek ve onların memnuniyetlerini mümkün olduğunca çoğaltmak için de bütün ekip arkadaşlarımızla gayret ediyoruz. Biz artık çağrı merkezi değil, 'Çözüm Merkezi'yiz" diye konuştu.

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Başkan Dursun Çözüm Merkezi’nde soruları yanıtladı
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