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Giriş Tarihi: 14.3.2022 18:21 Son Güncelleme: 14.3.2022 18:27

Başkan Ekinci sağlık çalışanlarının tıp bayramını kutladı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Başkan Ekinci sağlık çalışanlarının tıp bayramını kutladı

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Belediye Başkanı Salih Ekinci, ilçe sağlık Müdürlüğü'nde görev yapan sağlık çalışanlarına karanfil dağıtarak 14 Mart Tıp Bayramları'nı kutladı. İlçe Sağlık Müdürlüğü'nü ziyaret eden Başkan Salih Ekinci, başta ilçe sağlık Müdürü Mehmet Uğur Kutluay olmak üzere tüm doktor ve sağlık çalışanlarını tek tek ziyaret ederek, karanfil takdim edip günlerini kutladı.

Sağlık çalışanlarının her zaman yanında olduklarını ifade eden Başkan Ekinci, insan sağlığı için gece gündüz demeden fedakarca çalışan doktorların ve sağlık çalışanlarının kutsal bir görev yaptığını kaydederek görevlerinde başarılar diledi.

Günün anısına sağlık çalışanlarına kırmızı karanfil veren Başkan Ekinci, "Özellikle pandemi süreciyle birlikte yaptığınız işin önemi, tüm dünya tarafından çok daha iyi anlaşıldı. Emekleriniz, alın teriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi. Sağlık çalışanları da kendilerini unutmayan Başkan Ekinci'ye ziyaret ve karanfil hediyeleri için teşekkürlerini iletti.

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Başkan Ekinci sağlık çalışanlarının tıp bayramını kutladı
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