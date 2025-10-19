Haberler Yaşam Haberleri Başkan Erdoğan Aliya İzzetbegoviç’i andı: Rahmetle, hasretle yâd ediyorum.
Giriş Tarihi: 19.10.2025 13:44 Son Güncelleme: 19.10.2025 13:48

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Bosna-Hersek’in ilk cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç’in vefatının 22'nci yılı vesilesiyle taziye mesajı yayınladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Bosna-Hersek'in ilk cumhurbaşkanı, bilge lider Aliya İzzetbegoviç'in vefatının 22'nci yılı vesilesiyle taziye mesajı yayınladı. Başkan Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

Asaletiyle, karakteriyle, örnek duruşuyla gönüllerde taht kuran; milletinin hakkını, hukukunu büyük bir cesaretle savunan; dost ve kardeş Bosna-Hersek'in ilk cumhurbaşkanı, bilge lider Aliya İzzetbegoviç'i ebediyete irtihalinin 22'nci yılında rahmetle, hasretle yâd ediyorum.

