Başkan Erdoğan Aliya İzzetbegoviç’i andı: Rahmetle, hasretle yâd ediyorum.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Bosna-Hersek'in ilk cumhurbaşkanı, bilge lider Aliya İzzetbegoviç'in vefatının 22'nci yılı vesilesiyle taziye mesajı yayınladı. Başkan Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:
Asaletiyle, karakteriyle, örnek duruşuyla gönüllerde taht kuran; milletinin hakkını, hukukunu büyük bir cesaretle savunan; dost ve kardeş Bosna-Hersek'in ilk cumhurbaşkanı, bilge lider Aliya İzzetbegoviç'i ebediyete irtihalinin 22'nci yılında rahmetle, hasretle yâd ediyorum.
