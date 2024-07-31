Başkan Erdoğan Haniye’nin ailesi ile görüştü

BAŞKAN ERDOĞAN: HENİYE'YE YÖNELİK KALLEŞ SUİKASTI LANETLİYORUM

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye'ye yönelik Tahran'da gerçekleştirilen kalleş suikastı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum" dedi.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin, İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin açıklamada bulundu. Erdoğan, "Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye'ye yönelik Tahran'da gerçekleştirilen kalleş suikastı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Bu suikast; Filistin davasını, Gazze'nin şanlı direnişini ve Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelesini akamete uğratmaya, Filistinlilerin moralini bozmaya, onları sindirmeye yönelik bir alçaklıktır. Daha önce Şeyh Ahmed Yasin'e, Abdülaziz El Rantisi'ye ve daha pek çok Gazzeli siyasi isme yapılan menfur saldırıların amacı ne ise, İsmail Heniye kardeşime yönelik düzenlenen suikastın amacı da odur; ancak siyonist barbarlık bugüne kadar olduğu gibi emellerine yine ulaşamayacaktır" dedi.