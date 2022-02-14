Haberler Yaşam Haberleri Başkan Erdoğan imzayı attı! Balıklı göl için yeni gelişme
Giriş Tarihi: 14.2.2022 10:42

Başkan Erdoğan imzayı attı! Balıklı göl için yeni gelişme

İHA
Başkan Erdoğan imzayı attı! Balıklı göl için yeni gelişme

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzayı attı. Dünya’da eşi benzeri bulunmayan Sivas’ın doktor balıkları için oluşturulması planlanan sağlık turizmi köyü için acele kamulaştırma kararı alındı.

Sivas Valiliği tarafından, Sivas'ın Kangal ilçesinde bulunan Balıklı Kaplıcaya kardeş olarak geliştirilen Kalkım Balıklı Köyü Projesi'nin hayata geçirilebilmesi için gerekli olan acele kamulaştırma kararı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile alındı.



Karar bugün ki resmi gazetede yayınlandı. Karar Sivas'ta sevinçle karşılandı.



DÜNYA'DA EŞİ BENZERİ YOK
Sivas'ın Kangal ilçesine yer altından çıkan yoğun mineralli ve selenyumlu su, suda bulunan balıklarında yardımı ile şifa bulamayan sedef, egzama gibi cilt hastalarına şifa oluyor.



Hastalar 37 derecelik sıcaklıktaki selenyumlu suda doktor balıkların dokunuşları ile şifa buluyor. Dünyanın dört bir yanından şifa arayan cilt hastaları, Sivas'a gelip doktor balıkları ziyaret ediyor. Doktor balıklar olarak ünlenen balıkların Dünya'da eşi benzeri bulunmuyor.



SAĞLIK TURİZMİ KÖYÜ OLUŞTURULACAK
Sivas Valiliği tarafından Sivas'ta yıllardır hizmet veren Balıklı Kaplıca'ya alternatif olarak yine Kangal ilçesinde bulunan Kalkım bölgesinde zeminden çıkan benzer su ve doktor balıklarla daha sağlıklı ve kaliteli sağlık hizmeti verilebilmesi için "Kalkım Balıklı Köyü Projesi" hazırlanmıştı.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile alınan acele kamulaştırma karanının ardından projenin hızlanması bekleniyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | AFAD duyurdu! Komşu ülkeler art arda sallanıyor: 6.2 büyüklüğünde deprem
Hazal Kaya, oğlu Fikret'in yanlış söylediği kelimenin dövmesini yaptırdı: Unutmamak için yazdırdım
Son dakika: Altını olana indirimli kredi faizi de geliyor
Bursa’da yaşanan polis cinnetinde şoke eden detaylar
Son dakika haberi: EPDK'dan elektrik ücretleriyle ilgili açıklama
Son dakika | SABAH, ihanetin merkezini buldu! Kiralık evde devlete kumpas!
Kaymakamlık müdüründen görülmemiş tuzak! Manukyan'ın dairelerine sahte belgelerle çöktü
Kim Milyoner Olmak İster Şanlıurfalı Hikmet'in hayatını değiştirdi! Kazandığı parayla bakın ne yaptı
BAE'de Başkan Erdoğan için hazırlık yapıldı! Dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa'ya Türk Bayrağı yansıtıldı
Son dakika haberi: Ukrayna’nın başkenti Kiev’de acil durum! Rusya ve ABD'den peş peşe açıklamalar: Tahliyeler başladı
ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan imzayı attı! Balıklı göl için yeni gelişme
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA