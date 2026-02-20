Başkan Erdoğan İstanbul’da Kayacık ailesinin iftar sofrasına konuk oldu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Beyoğlu'nda ikamet eden Ali ve Miyase Kayacık çiftini evinde ziyaret etti. Erdoğan, evin çevresinde kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.
ÇİFTİN OĞULLARININ HASTALIĞININ TAKİP EDİLMESİ TALİMATI
Kendisini kapıda karşılayan aile fertleriyle sohbet eden Erdoğan, çiftin büyük oğlu Mustafa'nın hastalığını öğrenmesi üzerine Allah'tan şifa diledi, tedavisinin yakından takip edilmesi talimatını verdi. Sofra duası eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, ailenin küçük oğlu Bilal, "Rabb'im kabul eyle, amin." diyerek karşılık verdi. Aileyle orucunu açan Erdoğan, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerif'in hayırlara vesile olmasını temenni etti.